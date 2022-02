Romanowski: Fundusz Sprawiedliwości pomoże ofiarom przestępstw na Ukrainie

Uchodźcy przybywający do Polski z Ukrainy to osoby pokrzywdzone przestępstwem; każda taka osoba, która zgłosi się po pomoc, otrzyma natychmiastowe wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości - zapowiedział w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

"Jako MS jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi ośrodkami, szczególnie tymi, których obszar działania obejmuje granice kraju. Jesteśmy gotowi na wzmożenie działań i udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy zostali pokrzywdzeni przestępstwem (zbrodnią wojenną)" - poinformował wiceminister sprawiedliwości na Twitterze

"Napaść Putina na Ukrainę to przestępstwo" - stwierdził. "Uchodźcy przybywający do Polski z Ukrainy to pokrzywdzeni przestępstwem" - podkreślił. "Zapewniam, że każda osoba, która zgłosi się po pomoc - otrzyma natychmiastowe wsparcie ze środków FS" - zapowiedział Romanowski.

"W zależności od potrzeb, jesteśmy gotowi na to, aby udzielić większe wsparcie wykonawcom prowadzącym ośrodki, tak, aby pomoc była dostępna dla każdego i abyśmy mogli włączyć się w pomoc osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi" - dodał Romanowski.

Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest minister sprawiedliwości.