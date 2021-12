Romanowski: Ostatnie lata to czas bezprecedensowego rozwoju Służby Więziennej

W trakcie trzyletniego programu inwestycyjnego zostało wybudowanych 2,5 tys. nowych miejsc dla osadzonych w całej Polsce – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji na terenie rozbudowywanego Zakładu Karnego we Włodawie.

W sobotę na terenie Zakładu Karnego we Włodawie odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy nowego budynku zakwaterowania osadzonych w ZK we Włodawie oraz planów rozbudowy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

"Ostatnie lata to czas bezprecedensowego rozwoju Służby Więziennej w całym kraju. W tym roku kończy się trzyletni program inwestycyjny, w trakcie którego zbudowanych zostało 2,5 tys. nowych miejsc dla osadzonych" - powiedział podczas spotkania wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Romanowski poinformował, że przez trzy lata z Funduszu Sprawiedliwości przekazywano rokrocznie ok. 100 mln zł na modernizację Służby Więziennej w całym kraju. Zwrócił też uwagę na korzyści z umożliwienia więźniom wykonywania pracy w czasie odbywania kary. Dodał, że z programu "Praca dla Więźniów" pochodzą środki na modernizację Służby Więziennej i rozbudowę jednostek.

"W ciągu kolejnych trzech lat powstanie kolejnych 2,5 tys. miejsc dla osadzonych. Mamy do czynienia z bezprecedensowym rozwojem" - podkreślił wiceminister sprawiedliwości.

Dyrektor ZK we Włodawie ppłk Jacek Sankowski podał, że na terenie jednostki powstał czterokondygnacyjnym pawilon o powierzchni 2708 mkw. W budynku utworzono 76 cel mieszkalnych dla 258 osadzonych. Obiekt podzielony został na trzy oddziały penitencjarne. Znajdują się w nim pomieszczenia do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, punktu bibliotecznego, fryzjerni oraz do rozmów SKYPE. W wyniku inwestycji liczba miejsc zakwaterowania we włodawskim zakładzie zwiększy się z 507 na 765.

Prace budowlane zakończono w październiku br. Z budżetu państwa na inwestycję przeznaczono ponad 12,8 mln zł, natomiast z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - ponad 5,1 mln zł.

"Mamy jeden z najnowocześniejszych pawilonów w Polsce" - podkreślił ppłk Sankowski. Dodał, że inwestycja powiązana jest ściśle z ukończoną w 2018 r. budową hali produkcyjnej, w której zatrudnionych jest ok. 100 osadzonych pracujących na rzecz przedsiębiorstwa meblarskiego, a docelowo ich liczba może się zwiększyć do ponad 200 osób. Poza pracą w hali produkcyjnej osadzeni w ZK we Włodawie zatrudnieni są przy obsłudze jednostki, na zewnątrz w kilku firmach z branży budowlanej oraz w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją sprzętu RTF i AGD.

"Nasi osadzeni rano wyjeżdżają do pracy na zewnątrz, wieczorem wracają. Tak jak normalni ludzie, tyle tylko, że w tym czasie również odbywają karę pozbawienia wolności" - wyjaśnił ppłk Sankowski. Przyznał, że nauka systematyczności i praca ma niebagatelne znaczenie, żeby osadzony mógł spłacić swoje zobowiązania i jednocześnie nauczył się zawodu.

"Budowa nowego pawilonu we Włodawie to kolejna inwestycja realizowana w okręgu lubelskim" - powiedział dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat.

Poinformował, że 16 listopada br. w siedzibie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisano umowę na budowę pawilonu na 258 miejsc. W wyniku rozbudowy jednostki pojemność aresztu ma zostać zwiększona do 533 miejsc zakwaterowania. Projekt rozbudowy przewiduje modernizację dotychczasowej infrastruktury jednostki (m.in. kuchni, pomieszczeń magazynowych, podwyższenie muru więziennego oraz budowy dodatkowych pól spacerowych). Zakończenie budowy zaplanowano na drugą połowę 2023 r., a koszt inwestycji to 24 mln zł.

"Większość jednostek penitencjarnych to jednostki przestarzałe, przedwojenne. AŚ w Krasnymstawie był budowany w 1906 r., więc mamy świadomość w jakich warunkach tam można funkcjonować, a w jakich warunkach przyjdzie nam funkcjonować tutaj" - powiedział płk Bernat. Przyznał, że zrealizowane inwestycje oznaczają dla Służby Więziennej skok ilościowy i jakościowy.

"Rozwój tej infrastruktury pozwoli na to, że wszyscy z funkcjonariuszy, którzy tu pracują będą pracować w warunkach godnych, ale i również osadzeni będą mieli godne warunki do odbywania kary i pracy" - podał płk Bernat.

W woj. lubelskim znajduje się osiem jednostek penitencjarnych, w których jednocześnie może przebywać 4800 osadzonych. W Służbie Więziennej w okręgu lubelskim zatrudnionych jest łącznie 1622 funkcjonariuszy i innych pracowników.