Romanowski: tzw. ustawa antyprzemocowa sprawdziła się, będzie rozszerzona

Obowiązująca od półtora roku tzw. ustawa antyprzemocowa sprawdziła się. Proponujemy jej rozszerzenie - przekazał we wtorek wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wyjaśnił, że do obecnego nakazu opuszczenia mieszkania dodany zostanie m.in. zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary.

Romanowski powiedział, że projekt nowelizacji "ustawy antyprzemocowej" przeszedł już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne. "Merytorycznie projekt jest już więc gotowy i został skierowany do Komitetu Społecznego Rady Ministrów, czeka nas jeszcze Komitet Stały. Mamy nadzieję na szybkie przyjęcie go przez rząd i parlament" - powiedział. Przypomniał, że poprzednie rozwiązania dotyczące tych kwestii uchwalono bez kontrowersji i spotkały się one z uznaniem wszystkich sił politycznych.

Obowiązująca od listopada 2020 r. tzw. ustawa antyprzemocowa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach przysługują Policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres.

Tematyce zwalczania przemocy domowej i zmian planowanych w ustawie antyprzemocowej poświęcona była wtorkowa konferencja w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości pt. "Sprawiedliwość w walce z przemocą" z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości, prokuratury, policjantów, kuratorów i organizacji zajmujących się wsparciem dla ofiar przestępstw.

"Obowiązująca od półtora roku ustawa wprowadziła nowe rozwiązanie, nowe narzędzie dla Policji, czyli natychmiastowy nakaz opuszczenia przez sprawcę przemocy domowej mieszkania. Wcześniej Policja, jeśli nie było przesłanek do zatrzymania i wszczęcia procedury karnej, w praktyce nie miała możliwości działania" - przypomniał Romanowski.

Jak dodał, teraz Policja "bardzo chętnie i profesjonalnie korzysta z tych możliwości". "Przez te półtora roku wydano prawie 5,5 tys. takich nakazów. To dużo, to rozwiązanie się sprawdziło" - ocenił wiceminister.

"Dlatego proponujemy uzupełnienie tego narzędzia o trzy kolejne. Chodzi m.in. o zakaz zbliżania się do osoby. Obecnie osoba dotknięta przemocą jest chroniona w swoim mieszkaniu. Ponadto wprowadzony zostałby zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą" - powiedział Romanowski.

Zakazy te - jak wyjaśnił - orzekane byłyby "według tego samego schematu, który się sprawdził". "Prosty 14-dniowy nakaz policyjny z możliwością, a następnie możliwość ich przedłużenia przez sąd cywilny" - wskazał i dodał, że według zamierzeń policja będzie mogła wszystkie te zakazy stosować łącznie.

"Nie każde działanie w rodzinie mające postać przemocy da się przełożyć na procedurę karną jako wyczerpującą znamiona przestępstwa. Istnieje więc absolutna konieczność, aby podobne rozwiązania, jaki są zapisane w prawie karnym zapisane były w Kodeksie postępowania cywilnego" - mówiła natomiast prok. Ewa Burdzińska z Prokuratury Krajowej zajmująca się sprawami przemocy domowej. Dodała, że wprowadzane przez resort sprawiedliwości rozwiązania to "inna droga realizacji nakazów wobec sprawcy podejmującego działania mające postać przemocy" i rozszerzenie możliwości ochrony dla osoby poszkodowanej przemocą.

Resort sprawiedliwości, proponując tzw. ustawę antyprzemocową, przywoływał przykłady z innych państw. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już od ponad 20 lat i wydawany jest na 14 dni. Podobne rozwiązania wprowadzono w Czechach. Obejmują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego przemocy oraz zakaz kontaktowania się z ofiarami.