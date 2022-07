Rosja może odciąć dostawy gazu dla Europy płynące przez rurociąg Nord Stream 1 ostrzega doradca Prezydenta RP Paweł Sałek

Doradca prezydenta RP Paweł Sałek ostrzega, że Rosja może odciąć Europę od gazu z Nord Stream 1. Jest to duże zagrożenie dla gospodarki niemieckiej, która nadal jest w dużym stopniu zależna od regularnych dostaw z Rosji.

Oszczędzanie energii proponowane przez Komisję Europejską nie zbilansuje strat spowodowanych odcięciem Nord Stream 1.

Niemcy będą zmuszone wrócić do węgla jeśli ich kraj zostanie całkowicie odcięty od rosyjskiego gazu.

Niemcy nie chcą wracać do energetyki jądrowej.

Z dostępnego w internecie projektu komunikatu Komisji Europejskiej wynika, że według KE sposobem na zapobieżenie kryzysowi gazowemu zimą jest obniżenie popytu na ten surowiec, również przez indywidulanych konsumentów. KE ma zaproponować zmniejszenie zużycia gazu i sugeruje obniżenie temperatury ogrzewania do 19 stopni.

Sałek, który w prezydenckiej kancelarii zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, odnosząc się w Polsat News do tej informacji stwierdził, że "zawsze oszczędzanie energii jest pozytywną sprawą, dlatego że energia zaoszczędzona jest energią najtańszą".

Polska przestrzegała Europę przed budową Nord Stream 1

"Problem jest taki, że dzisiaj istnieje realne ryzyko zakręcenia zaworu na Nord Stream 1. Polska, gdy ta instalacja była budowana, ostrzegała przed tym. Może się zdarzyć, że strona rosyjska zakręci ten zawór dla przede wszystkim Niemców, których gospodarka jest uzależniona od paliwa gazowego" - powiedział doradca prezydenta.

We wstępie do komunikatu KE, który ma być opublikowany w środę napisano, że "Europa musi teraz przygotować się na potencjalne dalsze zakłócenia - nawet na całkowite odcięcie - dostaw rosyjskiego gazu". KE zaproponuje "plan redukcji popytu", który będzie polegał na zmniejszeniu zużycia gazu zarówno przez konsumentów indywidulanych i przedsiębiorstwa świadczące kluczowe usługi, jak i przez przemysł.

KE chce, by państwa członkowskie skierowały do konsumentów indywidualnych kampanie zachęcające do oszczędzania gazu poprzez zmniejszenie temperatury ogrzewania do 19 stopni Celsjusza (a klimatyzacji do 25 stopni). Komisja wezwie również kraje członkowskie, by rozważyły rezygnację - tam, gdzie to możliwe - z produkcji prądu z gazu na rzecz węgla i paliwa jądrowego.

Prace remontowe pretekstem do całkowitego wygaszenia Nord Stream 1

Rosyjski koncern Gazprom rozpoczął ograniczanie dostaw gazu przez Nord Stream1 do Niemiec pod koniec maja. 11 lipca rozpoczęło się stopniowe wyłączanie tego gazociągu w celu przeprowadzenia zapowiadanych prac konserwacyjnych. Spółka Nord Stream AG przekazała, że prace remontowe potrwają do 21 lipca i w ciągu tych 10 dni gaz nie będzie przesyłany rurociągiem do Niemiec. Niemcy obawiają się, że prace serwisowe mogą stać się pretekstem do dalszego zmniejszenia przez Rosję dostaw gazu lub całkowitego ich wstrzymania.

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) w niedawnym wywiadzie dla portalu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zapewnił, że gospodarstwa domowe będą szczególnie chronione, jeśli chodzi o dostawy gazu. Habeck liczy na wznowienie dostaw gazu przez Nord Stream 1, ale jest przygotowany "na wszelkie scenariusze". Powrót do węgla uznał za "bolesny, lecz konieczny" i wykluczył pozostawienie energetyki jądrowej.

Kwestia KPO nadal nierozwiązana

Sałek został też zapytany o kwestię wypłaty Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy, które mają być rozdysponowane z ramach Krajowego Planu Odbudowy.

"Komisja Europejska ze względu na to, że w Polsce rządzą stronnictwa konserwatywne, nie chce tych pieniędzy wypłacić. Mamy taką sytuację, ze podżyrowaliśmy ten kredyt, to są ekstra pieniądze, które będą przeznaczone na całą Europę i będziemy te pieniądze spłacać, a nie możemy z nich korzystać" - powiedział prezydencki doradca.

Dodał, że formalności są wypełnione, a nie ma decyzji. "Wiele razy ze strony Komisji Europejskiej płynęły takie sygnały, że jest to decyzja polityczna, żeby uruchomić te środki. I to w stosunku do Polski nie jest sprawiedliwe" - powiedział Sałek.