Podczas telewizyjnego wywiadu dla państwowej stacji Rassija 24, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow skierował polityczne groźby przeciwko Mołdawii.

Podczas wywiadu udzielonego rządowej telewizji Rassija 24 szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział, że jest poważnie zaniepokojony polityką zagraniczną, którą prowadzi prezydent Mołdawii Maia Sandu. Dążenie do zbliżenie z NATO i Unią Europejską zostało określone przez niego jako działanie nieodpowiedzialne wobec własnych obywateli.

- W mojej ocenie rolę kolejnej Ukrainy rozważa Mołdawia, której prezydent Maia Sandu jest gotowa na wszystko. Teraz Mołdawia rozważa taką drogę. Przede wszystkim dlatego, że byli w stanie postawić, dość specyficznymi metodami, które są dalekie od demokratycznych, na czele kraju prezydenta, który po prostu pali się, pędzi do NATO - powiedział w wywiadzie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow

Władze Mołdawii stanowczo odrzucają rosyjski szantaż polityczny

Na takie stanowisko zareagował rząd mołdawski uznając je za ingerencję w wewnętrzną i zagraniczną politykę prowadzoną przez ten kraj.

- Stanowczo potępiamy słowa szefa rosyjskiej dyplomacji, które są nieprawdziwe i są częścią dobrze znanej narracji gróźb rosyjskiej dyplomacji. chcemy przypomnieć stronie rosyjskiej, że drogą, która idzie Mołdawia, to droga wstąpienia do Unii Europejskiej. To projekt naszego kraju, wspierany przez jego obywateli. Będziemy wdzięczni jeśli wszystkie kraje świata, w tym Federacja Rosyjska, uszanują decyzję nasze narodu. Republika Mołdawii jasno wybrała swoją przyszłość i chce być częścią wolnego świata - odpowiedział MSZ Mołdawii.

Stały elementem destabilizującym sytuację wewnętrzną są żołnierze rosyjscy stacjonujący w Naddniestrzu

Dodatkowym elementem destabilizującym sytuację w tym kraju jest około 2 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy stacjonują w Naddniestrzu. W momencie rozpoczęcia agresji na Ukrainę obawiano się, że te siły mogą zostać użyte jako wsparcie ofensywy lądowej w rejonie Odessy. Tak się szczęśliwie nie stało.

Żołnierze rosyjscy są praktycznie izolowani i nie ma możliwości ich wsparcia ze strony dowództwa rosyjskiego. Wojsko rumuńskie i ukraińskie uniemożliwia już od dawna jakiekolwiek dostawy sprzętu i wyposażenia. Nie można jednak wykluczyć tego, że w perspektywie przedłużającej się wojny dowódcy na Kremlu mogą wykorzystać te oddziały do działań dywersyjnych i prowokacji na terenie Mołdawii.