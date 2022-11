Rosja zaatakowała na Ukrainie budynki mieszkalne, elektrownie, elektrociepłownie

W ciągu dnia rosyjskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak na obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy; zaatakowano budynki mieszkalne, elektrownie, elektrociepłownie, podstacje elektryczne - informuje w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według wstępnych informacji rosyjska armia zaatakowała w środę Ukrainę ok. 65 pociskami manewrującymi, 51 z nich strąciła ukraińska obrona powietrzna.

Zaatakowano budynki mieszkalne, elektrownie cieplne, elektrociepłownie, podstacje elektryczne w Kijowie, obwodzie kijowskim, winnickim, lwowskim, zaporoskim - wyliczono w komunikacie Sztabu (https://tinyurl.com/2ks88w62). Dodano, że trwa weryfikowanie informacji.

Nocą z wtorku na środę rosyjskie wojsko przeprowadziło dwa ataki rakietowe na obwód zaporoski i przeprowadziło pięć ostrzałów pozycji ukraińskich wojsk z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Sztab informuje też o stratach przeciwnika. W ostatnich dniach do placówek medycznych w Gorłówce w obwodzie donieckim trafiło ponad 30 ciężko rannych rosyjskich wojskowych.

W komunikacie napisano również o potwierdzonych skutkach ataków wojsk ukraińskich na żołnierzy i sprzęt wojskowy Rosji w ostatnich dniach. W obwodzie ługańskim trafiono w magazyn amunicji, zginęło ok. 50 wojskowych, a ok. 50 zostało rannych. W obwodzie zaporoskim zginęło ok. 15 rosyjskich żołnierzy, a 20 zostało rannych - czytamy.