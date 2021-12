Rosja zaproponuje umowy o nierozszerzaniu NATO na wschód

Rosja w najbliższym czasie przedstawi propozycje dotyczące porozumień, które wykluczałyby wszelkie rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód - poinformował w czwartek w Sztokholmie minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

"W najbliższym czasie wniesiemy odpowiednie propozycje. Liczymy na ich poważne merytoryczne rozpatrzenie" - powiedział Ławrow. Minister wypowiadał się na posiedzeniu szefów dyplomacji państw należących do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Ławrow wyraził nadzieję, że w kwestii rosyjskich propozycji OBWE "może odegrać bardzo pożyteczną rolę".

Szef dyplomacji Rosji spotkał się także w kuluarach obrad OBWE z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Na spotkaniu Ławrow zapewnił, że Rosja "nie chce żadnych konfliktów", jednak - jego zdaniem - "dalsze rozszerzenie NATO na wschód będzie dotyczyć podstawowych interesów jej bezpieczeństwa".

Jeśli "nasi partnerzy z NATO deklarują, że nikt nie ma prawa dyktować krajowi pragnącemu wejść do NATO, czy może on to zrobić, czy też nie, to my powołujemy się na postanowienia prawa międzynarodowego o tym, że każde państwo ma prawo wybrać sposoby zapewnienia swoich legalnych interesów w sferze bezpieczeństwa" - oświadczył Ławrow.

Zarzucił też NATO, że "odmawia konstruktywnego rozpatrzenia" propozycji Rosji dotyczących zapobiegania incydentom. Mówiąc o "przybliżaniu infrastruktury wojskowej NATO do granicy Rosji" Ławrow ocenił, że "powraca przerażający scenariusz konfrontacji wojennej".