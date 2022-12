Rosjanie ostrzelali centrum Chersonia. Są zabici i ranni

Co najmniej pięć osób zginęło, a 20 zostało rannych w sobotnim ostrzale centrum Chersonia przez siły rosyjskie – powiadomiły władze Ukrainy. Chersoń, miasto obwodowe na południu Ukrainy, znajduje się blisko frontu i jest stale ostrzeliwane przez wojska agresora.

"Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowe, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności" - napisał w Telegramie Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy opublikował także zdjęcia, na których widać ofiary ataku w centrum miasta, płonące samochody.

"Świat musi to zobaczyć, by zrozumieć, że walczymy z absolutnym złem" - zaznaczył Zełenski.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/4514

"Państwo-terrorysta nadal niesie ruski mir w postaci ostrzałów ludności cywilnej" - ocenił Zełenski.

"Już wiadomo o pięciu osobach zabitych i dwudziestu rannych" - powiadomił wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko.