Rosjanie zbudowali w Polsce siatkę sabotującą dostawy broni na Ukrainę

Polski kontrwywiad rozpracował siatkę amatorów tworzoną przez Rosjan, Białorusinów i prorosyjskich Ukraińców, werbowanych na terytorium Polski przez rosyjską agencję szpiegowską GRU, którzy mieli m.in. sabotować dostawy broni na walczącą z Rosją Ukrainę.

Rosjanie próbowali założyć i wykorzystywać siatkę szpiegowską przeciwko Polsce. Chcieli za jej pośrednictwem nie tylko zbierać materiały i informacje o tym, jakie działania prowadzi Polska, ale również była to siatka szpiegowska wykorzystywana do działań propagandowych.

"Washington Post" informuje, że tajemnicze "ogłoszenia o pracę" zaczęły się pojawiać na rosyjskojęzycznych kanałach na Telegramie na początku 2023 r. Nie mogąc, lub nie chcąc polegać na własnych agentach, Rosja postanowiła zebrać zespół amatorów.

Polski wywiad uważa, że tajemniczym zleceniodawcą był rosyjski GRU, a udaremniona operacja stanowiła najpoważniejsze zagrożenie ze strony Rosji na terytorium NATO od rozpoczęcia przez Moskwę inwazji w lutym ubiegłego roku.

Publikację dziennika "Washington Post", opisującą tajne metody działania Rosjan w Polsce, skomentował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Sprawa opisana w Washington Post dotyczy dużego, wielowątkowego śledztwa, o którym po raz pierwszy mówiliśmy na początku marca. To wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęła serię zatrzymań osób podejrzanych o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Ta sprawa jest przez ABW kontynuowana" - podkreślił Żaryn.

Przypomniał, że w sprawie jest kilkunastu podejrzanych. "Wszyscy oni usłyszeli zarzuty, a potem, zgodnie z decyzją sądów, trafili do tymczasowego aresztu" - dodał.

"Ta sprawa pokazuje, że Rosjanie próbowali założyć i wykorzystywać siatkę szpiegowską przeciwko Polsce. Chcieli za jej pośrednictwem nie tylko zbierać materiały i informacje o tym, jakie działania prowadzi Polska, jakimi dokładnie trasami prowadzi działania na rzecz zaopatrzenia Ukrainy, ale również była to siatka szpiegowska wykorzystywana do działań propagandowych, a także przygotowywała się do aktów dywersji, które miały już fizycznie destabilizować trasy kolejowe" - ocenił Stanisław Żaryn.

Jak podkreślił, jest to jednoznaczny sygnał, że rosyjski wywiad szuka możliwości działań asymetrycznych przeciwko Polsce, destabilizowania polskiego państwa, już przy pomocy działań fizycznych, związanych chociażby z trasami kolejowymi. "To pokazuje nowe zagrożenia dla Polski, przed którymi stajemy, nowe wyzwania i na pewno śledztwo prowadzone przez ABW musi być kontynuowane, bo widać wyraźnie, że wciąż Agencji udaje się identyfikować nowych współpracowników rosyjskiego wywiadu i na pewno to śledztwo nie może zostać ukończone bez pewności, że Rosja przestanie korzystać z takich współpracowników" - zaznaczył.

"Nie możemy spocząć na laurach, bo Rosjanie wyraźnie szukają możliwości prowadzenia działań wywiadowczych przeciwko Polsce i destabilizowania polskiego państwa bardzo różnymi narzędziami, nie tylko propagandowymi czy związanymi z cyberprzestrzenią, ale również z zagrożeniami fizycznymi dla naszego państwa" - dodał zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Początkowo zlecane były niewymagające większych kwalifikacji zadania, takie jak rozpowszechnianie ulotek propagandowych w miejscach publicznych, a zapłata była skromna. W ciągu kolejnych tygodni, rekruci otrzymali zadania zwiadu w polskich portach morskich, rozmieszczenia kamer wzdłuż linii kolejowych i ukrywania urządzeń śledzących w ładunkach wojskowych - przekazali polscy śledczy. W marcu nadeszły nowe rozkazy - wykolejenia pociągów przewożących broń na Ukrainę.

Polski wywiad uważa, że tajemniczym zleceniodawcą był rosyjski Główny Zarząd Wywiadowczy (GRU), a udaremniona operacja stanowiła najpoważniejsze zagrożenie ze strony Rosji na terytorium kraju należącego do NATO od rozpoczęcia przez Moskwę inwazji w lutym ubiegłego roku.

W udzielonych wywiadach, służby podkreślały, że wydaje się, iż rekrutów bardziej motywowały pieniądze niż ideologia. Od czasu rozpracowania siatki, agenci zebrali dowody na to, że Rosja planowała inne operacje w Polsce. Współpracownicy GRU otrzymali zadanie podpalenia oraz zamachu - konkretne cele nie zostały podane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Moskwa nadal werbuje amatorów, a śledztwo w sprawie jest rozwojowe

"To zagrożenie zostało wyeliminowane, ale szersze zagrożenie pozostaje" - przekazał pragnący zachować anonimowość przedstawiciel ABW. Ostrzegł, że rosyjskie służby pozostają aktywne w Polsce.

Spisek w Polsce "odzwierciedla model zlecania na zasadzie outsourcingu od dawna stosowany przez grupy terrorystyczne, w tym Państwo Islamskie, wykorzystujący metody online do rekrutacji agentów i zdalnego kierowania atakami mającymi na celu sianie paniki" - uważa "Washington Post".

Przez Polskę kierowane jest ponad 80 proc. sprzętu wojskowego dostarczanego na Ukrainę, jest to masowy przepływ, który zmienił przebieg wojny, i wobec którego Rosja wydawała się być bezradna - twierdzą polscy i zachodni przedstawiciele wywiadu.

Szczegóły dotyczące wykorzystania przez Rosję popularnej aplikacji Telegram do rekrutacji agentów nie zostały wcześniej ujawnione.

Artykuł powstał na podstawie wywiadów z kilkunastoma funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa w Polsce, na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych, a także informacji z dokumentów, relacji podejrzanych w mediach społecznościowych oraz wywiadów z krewnymi i współpracownikami aresztowanych rekrutów. Moskwa nadal werbuje amatorów, a śledztwo w sprawie siatki sabotażowej doprowadziło ABW do innych podejrzanych. Wśród nich jest 20-letni rosyjski hokeista grający dla Zagłębia-Sosnowiec Maksim S., który został zatrzymany w czerwcu po tym, jak został przyłapany na obserwowaniu przejść granicznych z Ukrainą.