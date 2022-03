Rośnie poparcie dla rządu. To najlepszy wynik od miesięcy

W marcu odsetek badanych wyrażających poparcie dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego wynosi 33 proc.; 40 proc. jest mu przeciwna, a obojętność wyraża co czwarty badany - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Wzrosła ogólna akceptacja rządu. W marcu do jego zwolenników zaliczała się jedna trzecia dorosłych Polaków (33 proc.), o 4 punkty procentowe więcej niż w lutym - wynika z sondażu.

Jednocześnie o 2 punkty, do 40 proc., zmniejszył się odsetek przeciwników rządu, nadal jednak jest ich więcej niż osób popierających obecny gabinet. Z kolei co czwarty z badanych (24 proc., spadek o 1 punkt) wyraża wobec obecnego rządu obojętność - wskazuje CBOS.

W ostatnim miesiącu w największym stopniu przybyło osób pozytywnie oceniających wyniki działalności rządu od początku jego funkcjonowania. Obecnie taką ocenę wystawia rządowi dwie piąte badanych (40 proc.), o 6 punktów procentowych więcej niż w lutym. To najlepszy wynik rządu od ośmiu miesięcy - pokazuje sondaż.

CBOS podkreśla, że marzec przyniósł niewielką poprawę notowań rządu; nieznacznie zmienił się też poziom zadowolenia z faktu, że Morawiecki pełni funkcję szefa rządu. W największym stopniu wzrósł odsetek pozytywnych ocen działalności rządu, a w najmniejszym poprawiły się opinie na temat polityki gospodarczej urzędującego gabinetu.

Sondażownia podkreśla też, że w niewielkim stopniu poprawiły się oceny polityki gospodarczej rządu. "Tak jak przed miesiącem, nadal większość Polaków (56 proc., spadek o 2 punkty procentowe) uważa, że polityka gospodarcza urzędującego gabinetu nie daje szans na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju. Przeciwne zdanie w tej kwestii wyraża niespełna jedna trzecia badanych - 32 proc. respondentów (o 2 punkty więcej niż w lutym) sądzi, iż polityka rządu stwarza perspektywy wzrostu gospodarczego. Od stycznia nie zmienia się odsetek osób niemających sprecyzowanej opinii w tej sprawie (12 proc.)" - zaznacza CBOS.

W marcu także społeczny odbiór premiera okazał się trochę lepszy. "Wprawdzie w porównaniu z ubiegłym miesiącem odsetek osób wyrażających zadowolenie z faktu, że Mateusz Morawiecki sprawuje urząd premiera, nie zmienił się (36 proc.), ale minimalnie (o 2 punkty procentowe) zmniejszył się odsetek osób niezadowolonych z tego, iż to właśnie on stoi na czele rządu. Z kolei 16 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty) nie ma wyrobionej opinii na temat osoby premiera" - wskazuje sondażownia.

Badanie przeprowadzono od 28 lutego do 10 marca 2022 r. na próbie 1078 pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy samodzielnie wybrali jedną z trzech metod przeprowadzenia sondażu. 56,0 proc. osób wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 28,4 proc. - wywiad telefoniczny (metoda CATI), a 15,6 proc. - wypełnienie ankiety internetowej (metoda CAWI).