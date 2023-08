Rośnie powierzchnia przemysłowo-magazynowa. Dominują dwa regiony

Już ponad 30 mln metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej liczą polskie zasoby po pierwszej połowie 2023 r. – wynika z podsumowania opracowanego przez CBRE. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Europie pod tym względem.

Przekroczenie 30 mln mkw. powierzchni przemysłowej i logistycznej oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z tym samym okresem minionego roku.

Jak podaje firma doradcza CBRE, w budowie znajduje się 2,1 mln mkw. powierzchni. Choć to ogromna liczba, równocześnie to o połowę mniej niż rok temu. Spadek jest obserwowany od drugiej połowy ubiegłego roku, przy czym, porównując kwartały tego roku, powierzchnie w budowie są podobne. Co istotne – poziom powierzchni oddawanych do użytku zrównał się z rozpoczętymi budowami.

- Mimo że wolumen powierzchni w budowie jest niższy niż w ubiegłym roku, należy pamiętać, że wysokie poziomy powierzchni w budowie generowane były przez rynek rozpędzony ogromny wzrostem sprzedaży e-commerce w wyniku pandemii. W pierwszej połowie 2023 r. swoją budowę rozpoczęło 1,5 mln kw., czyli o 25 proc. więcej niż w drugiej połowie 2022 r., co można odbierać jako pozytywny sygnał z rynku - piszą w raporcie eksperci CBRE.

W pierwszej połowie tego roku najwięcej powierzchni przemysłowo-logistycznej oddano do użytku w regionie warszawskim (ponad 463 tys. mkw.) i w Katowicach ( ponad 414 mkw.) oraz w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim (ponad 355 tys. mkw.).

Natomiast największym projektem oddanym do użytku w pierwszych sześciu miesiącach tego roku był Panattoni BTS Zalando Bydgoszcz. To aż 146 tys. mkw. powierzchni.

Aż 61 proc. powierzchni powstaje spekulacyjnie. Współczynnik pustostanów wynosi z kolei 6,6 proc. i jest niemal dwa razy wyższy niż rok temu. W ocenie autorów raportu, wynika to m.in. z dostarczenia na rynek nowych powierzchni, których absorbcja wymaga czasu oraz niższego popytu. Najmniej pustostanów jest z kolei w Krakowie, Trójmieście i Olsztynie.

Z danych CBRE wynika, że średni czynsz umowny wynosił w drugim kwartale tego roku 4,4 euro za mer kwadratowy i był o 0,5 euro wyższy niż rok temu.