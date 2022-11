Rosyjska propaganda podżega do ludobójstwa

Podżeganiem do ludobójstwa Ukraińców nazwał programy rosyjskich telewizji państwowych minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Zaapelował o „całkowity zakaz rosyjskiej propagandy w UE i innych krajach świata”.

"Podżeganie do ludobójstwa w rosyjskiej telewizji idzie pełną parą. Oni przyznają, że Rosja ostrzeliwuje ukraińską infrastrukturę krytyczną po to, by stworzyć dla ukraińskiej ludności warunki nie do zniesienia i wzywają do nowych ataków. Należy całkowicie zakazać rosyjskiej propagandy w UE i w innych krajach świata" - napisał Kułeba na Twitterze.

Ukraiński szef dyplomacji opublikował fragmenty programu z rosyjskiej telewizji, w którym zaproszeni "eksperci" nazywają przejawem "świętej nienawiści" ataki rakietowe na ukraińską infrastrukturę krytyczną, mające na celu wymuszenie protestów na Ukrainie i kapitulację władz w Kijowie.