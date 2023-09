Rosyjski atak nie wystraszył Fakro. Producent okien i drzwi nie rezygnuje z Ukrainy

Tydzień po ataku na fabrykę Fakro we Lwowie już wiadomo, że straty są trzy razy wyższe, niż pierwotnie szacowano. Jest jednak dobra wiadomość - zakład zostanie doinwestowany i zyska nowoczesne linie produkcyjne.

Klimek był w zniszczonej fabryce klika godzin po rosyjskim ataku. Część pracowników już wtedy mogła wrócić do pracy.

Zarząd Fakro nadal wierzy w rynek ukraiński i planuje tam inwestycje. W tym na zrujnowanym terenie we Lwowie.

W nocy z 18 na 19 września Rosja, przy pomocy dronów, zaatakowała cele w zachodniej części Ukrainy. Jednym z zaatakowanych miejsc okazał się być zakład produkcyjny Fakro we Lwowie.

Z relacji Wojciecha Klimka, który odpowiedzialny jest za produkcję w całej Grupie, wynika, że celem nie tyle była sama fabryka, co magazyn Caritasu.

Polska spółka niemal na początku wojny udostępniła swoją halę na potrzeby centrum pomocy humanitarnej. W wyniku ataku spłonęło ok. 30 ton pomocy humanitarnej, ale także wyposażenie hali produkcyjnej Fakro - ok. 2 tysiące gotowych okien i schodów czy 1 tys. m3 drewnianych elementów. Zniszczona została spora część urządzeń wykorzystywanych do produkcji elementów drewnianych.

- Szacujemy nasze straty na kwotę ok. 30 mln złotych. Hala, która spłonęła, jest praktycznie nie do użycia - wylicza Klimek i jak przyznaje, jest to kwota niemal trzykrotnie wyższa od tej, jaką pierwotnie, zaraz po ataku, szacowała spółka.

Zakłady w Ukrainie kluczowe ze względu na drewno

Co ważne - obecnie zakład we Lwowie nie jest całkowicie wyłączony z użytkowania.

- Już dzień po ataku pracował tartak. Teren tego zakładu jest dość rozległy, więc część budynków miała swoje niezależne zasilanie. Na drugi dzień po ataku ruszył też montaż okien i schodów z tych części, które ocalały. Rozpoczęła się także obróbka drewna. Można powiedzieć, że 1/3 obsady fabryki wróciła do pracy - dodaje Wojciech Klimek.

Efekt ataku jest jednak taki, że firma Fakro ma obecnie ograniczone możliwości sprzedażowe w Ukrainie.

- Ta sprzedaż, choć na bardzo ograniczonym poziomie, ona nadal się tam odbywa. Tę wyrwę łatamy wysyłając gotowe produkty z fabryki w Nowym Sączu. Poważniejszą stratą jest dla nas przerwa w dostawie elementów drewnianych z tego zakładu do Polski. Nasza ogólna produkcja w Fakro działa w sposób niezachwiany dzięki wcześniej przygotowanym zapasom - wyjaśnia członek zarządu ds. produkcji.

Fakro nie wychodzi z Ukrainy po ataku, bo liczy na zyski podczas jej odbudowy

Fakro w Ukrainie posiada trzy zakłady: blisko Kijowa (produkcja elementów drewnianych), w miejscowości Szkło - 40 km od granicy z Polską (produkcja elementów metalowych) oraz największy, właśnie we Lwowie (sprzedaż oraz produkcja okien i schodów na tamtejszy rynek).

- Potencjał rozwoju w Ukrainie mamy naprawdę duży. Mamy nadzieję, że będziemy aktywnie uczestniczyć w odbudowie tego kraju. W Ukrainie działamy nadal, bo jest tam dostęp do dobrego gatunkowo surowca z certyfikatem FSC. Atrakcyjne są również koszty jego zakupu. Podobnie jest z elementami metalowymi - rozwijamy ten segment, bo koszty produkcji są niższe niż w Polsce, a przy tym ich jakość jest bardzo wysoka - przekonuje Klimek.

Odtwarzanie mocy produkcyjnych we Lwowie i finansowanie nowych linii

W pierwszym etapie odbudowy mocy produkcyjnych Fakro będzie musiało poradzić sobie samo. Produkcja będzie musiała się odbywać z wyłączeniem wypalonej hali i terenu do niej przylegającego.

Pojawiły się już polityczne deklaracje, które mają wesprzeć polską firmę w rozwinięciu biznesu we Lwowie. Na razie są to jednak nieoficjalne propozycje, które jednak dla Fakro oznaczają tyle, że mogą kreślić plany na przeszłość.

- Drugi etap to będzie rozbudowa i odbudowa tych hal. To prawdopodobnie będzie się odbywało w nieco innej lokalizacji niż stały pierwotnie te obiekty. Przy okazji zmodernizujemy cały proces technologiczny produkcji. Nowe hale będą dostosowane do nowoczesnych maszyn i linii - deklaruje członek zarządu Fakro ds. produkcji.