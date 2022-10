Rosyjski Czerwony Krzyż pomaga rodzinom zmobilizowanych, Kijów chce jego wyłączenia z międzynarodowych struktur

Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik ds. praw człowieka, wezwał do wyłączenia Rosyjskiego Czerwonego Krzyża z Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za to, że prowadzi zbiórkę dla bliskich rosyjskich zmobilizowanych i żołnierzy.

Ombudsman Ukrainy wezwał do uznania działań Rosyjskiego Czerwonego Krzyża za niezgodne z konwencjami genewskimi i statutem Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).

Zaapelował też o wyłączenie Rosyjskiego Czerwonego Krzyża z ruchu i zabronienie organizacji wykorzystywania jego symbolu. Łubinec wezwał również do wstrzymania finansowania Rosyjskiego Czerwonego Krzyża.

"Wychodzi na to, że Rosyjski Czerwony Krzyż wspiera mobilizacyjną kampanię" - ocenił Łubinec. "Wsparcie socjalne rodzin wojskowych, którzy wyruszyli na wojnę do cudzego, niezależnego i suwerennego kraju, nie może być humanitarne. To tylko zwiększa liczbę cywilów, którzy będą na Ukrainie katowani i zabijani" - napisał (https://tinyurl.com/jkrw89ff).