Rowerowy Hołd Pamięci w rocznicę I transportu Polaków do Auschwitz

Dziewięcioro studentów, doktorantów i wykładowców Akademii WSB wyruszy dziś o północy w 170-km trasę z Tarnowa do Oświęcimia, by oddać cześć ofiarom niemieckiego obozu Auschwitz – powiedziała PAP organizatorka III Rowerowego Hołdu Pamięci Wiktoria Kolano.

Rowerowy Hołd Pamięci organizowany jest w 83. rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz. Tego dnia przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

"Dzięki wysiłkom naszych przodków możemy dziś otwarcie i bez strachu mówić o historii. Mówić o ludziach, którzy traktowani w bestialski sposób nie utracili wiary i choć wielu z nich nie dała rady przeżyć tego piekła, to została garstka tych, dzięki którym teraz możemy oddać hołd pamięci" - powiedziała PAP Wiktoria Kolano, która jest młodym pracownikiem naukowo-badawczym w Akademii WSB.

Organizatorka zaznaczyła, że jej pokolenie "odbiera II wojnę światową jako czas bardzo odległy". "Jednak żyją jeszcze ludzie, którzy są świadkami nazistowskich zbrodni. Oni niedługo, niestety, odejdą. Na naszych barkach spoczywa więc pamięć i szerzenie prawdy. To my odpowiedzialni jesteśmy za to, by nigdy nie doszło do kolejnego piekła na ziemi" - powiedziała.

Wiktoria Kolano oznajmiła, że w rajdzie wezmą udział studenci i wykładowcy z różnych wydziałów Akademii WSB - z Dąbrowy Górniczej, Krakowa i Cieszyna.

"Odtworzymy trasę pierwszego transportu Polaków. Pojedziemy z Tarnowa do Oświęcimia. Naszym celem jest oddać cześć ofiarom niemieckiego obozu Auschwitz. W 170-km trasę wykładowcy, doktoranci i studenci Akademii WSB wyruszą o północy, po zapaleniu zniczy pod umieszczoną na murze zakładu karnego w Tarnowie tablicą, która upamiętnia pierwszy transport do KL Auschwitz" - powiedziała.

Uczestnicy złożą też kwiaty pod pomnikiem Pamięci I Transportu Więźniów do KL Auschwitz, który znajduje się na peronie tarnowskiego dworca kolejowego.

"W środę, po około 11 godzinach jazdy, dotrzemy do punktu finalnego, czyli byłego niemieckiego obozu, w którym odbywały się będą obchody rocznicowe. Złożymy wieniec pod Ścianą Śmierci" - powiedziała Wiktoria Kolano. Ściana Śmierci, nazywana też Ścianą Straceń, znajduje się na dziedzińcu bloku 11. Przy niej Niemcy rozstrzelali wiele tysięcy osób, głównie Polaków.

Organizatorka powiedziała, że pomysł zorganizowania rajdu z Tarnowa do Oświęcimia w dniu 14 czerwca wypłynął od niej i profesora akademii Roberta Sochy, z którym powołała Akademickie Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Działa ono przy związanym z Muzeum Auschwitz - Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Uczestników rajdu wspiera ich macierzysta uczelnia, która wyekwipowała rowerzystów między innymi w środki bezpieczeństwa, a także zapewniła opiekę medyczną.

14 czerwca 1940 roku Niemcy przywieźli do tworzonego obozu Auschwitz 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. Ten dzień jest uważany za początek istnienia obozu. Niemcy utworzyli go z myślą, by osadzić w nim Polaków. W sumie deportowali tam ok. 150 tys. naszych rodaków. Ok. 70 tys. straciło w obozie życie. Auschwitz stał się później miejscem masowej zagłady Żydów. Ginęli w nim także Romowie i jeńcy sowieccy. Zgładzono tu około 1,1 mln ludzi.