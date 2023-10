Róża Thun: powrót na drogę rządów prawa odblokuje pieniądze z KPO

Trzecia Droga prawdopodobnie będzie tworzyła nowy rząd. Jaki jest pomysł obozu demokratycznego na odblokowanie pieniędzy z KPO, WNP.PL zapytał Różę Thun, europosłankę i kandydatkę do Sejmu ruchu Polska 2050.

- Pierwszym zadaniem nowego rządu, który mam nadzieję bardzo szybko powstanie, będzie powrót na drogę rządów prawa. Samo to już odblokuje pieniądze z KPO - to jest najważniejszy punkt. Druga rzecz jest taka, że trzeba zacząć Polakom tłumaczyć, co jest ważne i co jest prawdą, a co nie jest prawdą, i zająć się mediami, szczególnie tymi, które kiedyś były publiczne, a teraz są tubą propagandową PiS-u. Jestem pewna, że to będzie bardzo szybko zrobione - stwierdziła Róża Thun.

- Musimy wrócić przede wszystkim do wspólnych polityk. Przed nami wyzwania, którymi sami nie podołamy. Musimy być we wspólnocie europejskiej i to dotyczy zarówno całej polityki klimatycznej jak i migracyjnej. Dzisiaj chyba jednak przede wszystkim musimy myśleć o bezpieczeństwie. My musimy stworzyć prawdziwą politykę bezpieczeństwa. Mamy wojnę w Ukrainę i konflikt w Izraelu, a nasz rząd ustawiał osiem lat Polskę tyłem do Unii Europejskiej. Te wyzwania są przed nami i jestem pewna, że nowy rząd natychmiast się za nie zabierze - powiedziała w rozmowie z WNP.PL polityczka Polski 2050.

A jak będzie wyglądała kwestia funduszy europejskich?

- Wracamy na drogę przestrzegania prawa i te fundusze nie tylko nie będą zagrożone, ale to, co zaległe, zacznie do Polski spływać tylko, że z niektórymi funduszami PiS nas wpakował w taką sytuację, że terminy, do kiedy trzeba wydawać pieniądze, są już bardzo bliskie. Będziemy się musieli bardzo sprawdzić, przed nami naprawdę ogrom roboty - stwierdziła Róża Thun.