Rozmowy koalicyjne zakończone sukcesem. "Skład rządu za 3-4 tygodnie"

To, jak będzie wyglądał skład rządu, będzie ogłoszone pewnie wtedy, jak będziemy tworzyli ten rząd już ostatecznie - za 3-4 tygodnie - powiedział wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski.

- Dziś będziemy mówili, jaka jest mapa programowa, co jest najważniejsze dla przyszłej koalicji, jak ma wyglądać podział też stanowisk w prezydium Sejmu i Senatu - wyjaśnił w piątek w Radiu RMF FM wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Pytany, "czy czuje się gotowy do podjęcia misji wicepremiera i ministra cyfryzacji", Gawkowski powiedział: myślę, że każdy polityk w Polsce czuje się, że może unieść jakość tej władzy, bo inaczej nie nadawałby się do polityki". - To nie jest tak, że możemy powiedzieć o posłance czy pośle, że nie nadaje się do czegoś. Jeżeli ktoś został obarczony jakimś mandatem społecznym tysięcy głosów - to ja bym nie powiedział, że ktoś się do czegoś nie nadaje - tłumaczył. - Ja również się do czegoś nadaję - zapewnił.

- Jestem gotowy działać dla dobra państwa - tak, jak każdy obywatel. Ja nie chcę mówić o personaliach, gdyż o sobie trudno jest mówić. Mogę powiedzieć, że rozmowy koalicyjne są bardzo dobre. Zakończyły się wczoraj w nocy z sukcesami - i to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski - podkreślił Krzysztof Gawkowski.

Pytany, czy w umowie koalicyjnej "będą twarde konkrety czy ogólne sformułowania", odpowiedział: Będą rozwiązania, które są bardzo konkretne - to mogę powiedzieć mocno. - Ale będą też rozwiązania, które są kierunkowe, to znaczy pokazujące, jak wspólnie działać, żeby osiągnąć cel - wyjaśnił.

- Ale to, co jest najważniejsze - ta umowa jest na cztery lata. To znaczy udało się przygotować taki materiał, taki kierunkowy plan, że cztery lata mamy z sobą rządzić" - powiedział. "To jest dla Polski najważniejsze. To znaczy, że to nie jest umowa na chwilę - tylko na porządne cztery lata wspólnej pracy - ocenił Krzysztof Gawkowski.