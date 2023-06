Ustalenia dotyczące paktu senackiego weszły w decydującą fazę. Do rozstrzygnięcia ostatni kandydaci w 100 okręgach wyborczych - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

"Rozmowy na temat paktu senackiego wkroczyły na nowy poziom. Jak podkreślają nasi rozmówcy z opozycji znający sytuację, na tym etapie potrzebne jest spotkanie w gronie liderów partii tworzących senackie porozumienie, tak, by rozstrzygnąć o ostatnich okręgach wyborczych. Z naszych informacji wynika, że do decyzji pozostały przede wszystkim okręgi w dużych miastach, głównie w dwóch województwach - na Mazowszu i w Wielkopolsce" - czytamy w "Rz".

"Bez spotkania liderów ogłoszenie porozumienia nie będzie możliwe" - mówi jeden z informatorów, na których podaje się gazeta. Inny rozmówca twierdzi, że ogłoszenie 100 nazwisk możliwe jest w "pierwszej połowie lipca".

Dziennik podaje, że nieoficjalnie można usłyszeć, że najwięcej w tej chwili zależy od decyzji największej partii i jej kierownictwa, czyli szefa PO Donalda Tuska. "W Sejmie w kuluarach mówi się też o dodatkowych badaniach potrzebnych przed finalnym spotkaniem liderów" - dodaje "Rz".

"Rzeczpospolita" przypomina, że oficjalnie wstępne porozumienie w sprawie paktu senackiego przedstawiciele PSL, Polski 2050, PO, Lewicy oraz samorządowców podpisali już w lutym tego roku. Do tej pory nie ogłoszono jednak żadnych nazwisk kandydatów.

"Jakie nowe nazwiska mogą pojawić się w Senacie? Ze strony PSL senatorem może zostać np. były premier Waldemar Pawlak. Od miesięcy mówi się też np. o kandydaturze byłego rzecznika praw obywatelskich prof. Adama Bodnara oraz o starcie niektórych samorządowców do Senatu (i do Sejmu). Obecnie nic nie wskazuje jednak, by +desant+ samorządowców do parlamentu miał nastąpić. Jednym z nowych nazwisk jest marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, która kilka tygodni temu na łamach +Życia Regionów+ zadeklarowała chęć startu do Senatu" - czytamy w gazecie.