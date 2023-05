Rozpoczął się 32. Festiwal Mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej

Dorobek Wolfganga Amadeusza stanowi niepowtarzalny budulec europejskiej kultury muzycznej - powiedziała dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska-Whiskerd Mozartowskiego w niedzielę w Filharmonii Narodowej podczas Gali Otwarcia 32. Festiwalu.

"Kreatywność jest ogniem mojej duszy" - dyrektor WOK zacytowała fragment jednego z listów Mozarta. "Nie inaczej jest, kiedy co roku zapraszamy państwa na festiwal Mozartowski" - dodała.

Podkreśliła, że "dorobek Wolfganga Amadeusza stanowi niepowtarzalny budulec europejskiej kultury muzycznej". "Kompozytor ten w sposób mistrzowski zdołał skonsolidować doskonałość klasycznej formy z innowacyjnością twórczą i ponadprzeciętnym zmysłem dramaturgicznym" - powiedziała. "Dlatego też Warszawska Opera Kameralna od ponad trzech dekad z dumą prezentują twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta" - mówiła.

Dyrektor WOK zwróciła uwagę, że podczas Gali Otwarcia wykonane będą dzieła głównie z późnego okresu twórczości kompozytora. Podczas koncertu poszczególne części Symfonii nr 41 "Jowiszowej" C-dur w wykonaniu Orkiestry Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej MACV, przeplatane były ariami z oper Mozarta. Były to między innymi fragmenty z "Idomeneo, re di Creta", "Cosi fan tutte", "Czarodziejski flet".

Solistami byli koreańska sopranistka Sumi Jo, znana ze scen Metropolitan Opera, Carnegie Hall, La Scala, Covent Garden oraz tenor młodego pokolenia Caspar Singh występujący na co dzień w Bayerische Staatsoper. Artystów prowadził Benjamin Bayl.

Festiwal potrwa od 14 maja do 2 lipca.

Podczas festiwalu premierę będzie miała nowa wersja siengspielu Mozarta "Uprowadzenie z Seraju" w reżyserii Michała Znanieckiego. W roli Konstancji usłyszymy Joannę Moskowicz, jako Belmonte wystąpią Aleksander Kunach i Hubert Stolarski. Inne dzieła sceniczne Mozarta, które zostaną wystawione podczas tegorocznego festiwalu to "Wesele Figara", "Idomeneusz, Król Krety", "Cosi fan tutte", "Don Giovanni" oraz "Czarodziejski flet", do których scenografię stworzył Rafał Olbiński.

Ciekawostką festiwalu jest koncert "L'Armonica. Magia krystalicznego brzmienia". Christa Schönfeldinger zagra na szklanej harmonice (drewniana skrzynia wewnątrz której umocowanych jest kilkadziesiąt szklanych kloszy, wprawianych w ruch za pomocą pedału). Gerald Schönfeldinger zagra na verrofonie (instrumencie zbudowanym ze szklanych rur osadzonych na ramie). Duetowi towarzyszyć będzie Joanna Moskowicz (sopran) a artystom zaakompaniuje Orkiestra MACV.

Tradycją już na festiwalu mozartowskim jest wykonywanie "Requiem" autorstwa patrona festiwalu w stołecznych kościołach. W tym roku mszę żałobną będzie można usłyszeć dwa razy w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Na majowym koncercie partie solowe wykonają Ewa Tracz, Aleksandra Opała, Szymon Rona i Artur Janda. Solistów, Zespół Wokalny WOK oraz Orkiestrę MACV poprowadzi Antoni Wit. W czerwcu poza orkiestrą i zespołem wokalnym wystąpią Natalia Rubiś, Roksana Wardenga, Jacek Szponarski i Paweł Horodyski. Muzyków poprowadzi Mariusz Smolij.

Podczas festiwalu odbędzie się też cykl spotkań Cafe Mozart. Dwie godziny przed spektaklem, pijąc kawę w foyer, będzie można posłuchać mozartowskich arii, duetów i pieśni.

Podczas festiwalu odbędzie się też Koncert Finalistów Międzynarodowego Talent Show Wirtuozi V4+.

4. Festiwal Mozart Junior to propozycja dla dzieci. Zainauguruje go koncert śpiewaków operowych młodego pokolenia - laureatów prestiżowych konkursów w towarzystwie Polskiej Orkiestry Sinfonii Iuventus im. Jerzego Semkowa na Zamku Królewskim. Przygotowano również wersje oper Mozarta dla dzieci: "Bastien i Bastienne", "Orientalna awanturka" na podstawie "Uprowadzenia z Seraju" oraz "Czarodziejski flet piccolo". Po raz pierwszy powołana zostanie Młodzieżowa Orkiestra Mozartowska - uczniowie mazowieckich średnich szkół muzycznych pod dyrekcją Kuby Wnuka zaprezentują znane serenady i divertimenta Mozarta.

32. odsłonę Festiwalu zakończy Gala Mozart Night Tribute to Maria Callas, w 100. rocznicę urodzin śpiewaczki. Odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie. Jak podał WOK, "Gala Mozart Night Tribute to Maria Callas koncentruje się wokół mozartowskiego repertuaru. W kwietniu 1952 r. Callas czterokrotnie - jedyny raz na scenie w repertuarze mozartowskim - wykonała partię Konstancji z "Uprowadzenia z Seraju" (La Scala). W połowie lat 60. nagrała album z mozartowskimi ariami (Donna Anna, Donna Elwira, Hrabina), pewne jest, że nagrywała także arię Królowej Nocy z "Czarodziejskiego fletu".

Pierwszy festiwal zorganizował w 1991 r. ówczesny dyrektor WOK Stefan Sutkowski z okazji 200. urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Od 15 czerwca do 26 lipca prezentowano wówczas wszystkie dzieła sceniczne Mozarta we współczesnych realizacjach. Było to wydarzenie światowej miary, bo znacznej części z nich nie wystawiano przez stulecia.