– Będzie się wiele działo w tym tygodniu. Dziś ruszamy z konferencją Nowy Przemysł 4.0 i otwieramy 15. Międzynarodowe Targi Toolex. To ważne wydarzenia dla wszystkich zaangażowanych w nowoczesną produkcję - powiedział prezes zarządu Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

Prezes PTWP Wojciech Kuśpik we wtorek rano otworzył konferencję Nowy Przemysł 4.0. Potrwa ona do 4 października, a towarzyszą jej Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex.

To nie koniec wydarzeń, jakie jeszcze w tym tygodniu odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, bowiem już 5-6 będziemy przygotowywać się do Szczytu Klimatycznego ONZ COP28 w ramach konferencji PRECOP 28.

Najpierw Nowy Przemysł 4.0 i Toolex, zaraz potem - PRECOP 28

- Wieczorem wręczymy wyróżnienie The Best of Industry 4.0 dla najciekawszych innowacyjnych technologii i firm realizujących w praktyce ideę fabryki przyszłości, a od czwartku będzie się odbywać Precop, konferencja zapowiadająca szczyt klimatyczny w Dubaju - zapowiedział Wojciech Kuśpik.

Jak podkreślił, ta sekwencja została zaplanowana tak, aby odpowiadać wyzwaniom polskich przedsiębiorstw.

Z jednej strony musimy cyfryzować polski przemysł, a z drugiej strony produkcja musi być efektywna i przyjazna dla otoczenia - podkreślił Wojciech Kuśpik.

- Jako zespól PTWP i redakcja WNP.PL dołożymy wszelkich starań, by czas spędzony w Katowicach był ciekawy i biznesowo pożyteczny - zapewnił prezes PTWP.

Na otwarciu konferencji Nowy Przemysł 4.0 głos zabrał także prezydent Katowic Marcin Krupa. - Nowy Przemysł 4.0 to jest historia naszego miasta, które się realizuje, jesteśmy na dobrej drodze do tego. Katowice kilkanaście lat temu to był przemysł ciężki, wydobywczy, metalurgiczny w samym centrum miasta. Teraz mamy - dzięki przemianom - nowych 25 tysięcy miejsc pracy w branży IT, sektorze finansów czy innych działalności. I bardzo dobrze, że w Katowicach mówi się o przemianach i wyzwaniach, jakie stoją przed nami wszystkimi - stwierdził Krupa.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 - gdzie oglądać transmisje?

3-4 października 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się konferencja Nowy Przemysł 4.0. Dwa dni debat, prezentacji i spotkań. Wydarzenie skierowanie jest do osób zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

Wybrane transmisje live z poszczególnych wydarzeń i szczegółowy program konferencji są dostępne na stronie nowyprzemysl.pl.