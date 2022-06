Rozpoczęła się konwencja PiS, na której prezes Kaczyński przedstawi plany na najbliższe miesiące

W sobotę po godz. 11 rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwość. Prezes Jarosław Kaczyński ma przedstawić podczas niej plany partii na najbliższe miesiące. Wydarzenie ma zainaugurować letnią akcji spotkań polityków ugrupowania z wyborcami.

Jak przekazał PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, "podczas konwencji głos zabierze prezes Kaczyński, który podsumuje dokonania ugrupowania, a także przedstawi nasze propozycje i plan działań na najbliższe miesiące".

Zaznaczył jednocześnie, że konwencja nie ma na celu świętowania czegokolwiek. "Wszyscy, którzy spodziewają się podczas konwencji fajerwerków i świętowania, będą mocno zawiedzeni. To spotkanie ma służyć podsumowaniu tego, czego dokonaliśmy, co mamy jeszcze do zrealizowania oraz by zmotywować naszych działaczy do jeszcze cięższej pracy" - zapowiedział.

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przekazał PAP, prezes Kaczyński z pewnością będzie też mówił "o sprawach dziś zasadniczych". "Z pewnością warto wyraźnie podkreślać, że na przestrzeni ostatnich lat to właśnie środowisko PiS trafnie diagnozowało sytuację i podejmowało działania, które dziś procentują bezpieczeństwem Polski" - mówił.

Sobotnia konwencja ma być początkiem letniej akcji spotkań polityków PiS z wyborcami, a w trasę po Polsce ruszyć mają najważniejsi politycy ugrupowania z prezesem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Szef rządu w sobotę po południu przyjedzie do Olkusza w Małopolsce, gdzie odwiedzi nowy szpital i Centrum Kultury.

Z kolei - jak wynika z informacji PAP - lider PiS pierwszy punkt objazdu po kraju ma zaplanowano na połowę przyszłego tygodnia.

"Do wyborów zostało relatywnie niewiele czasu, dlatego musimy wrócić do tego, co przyniosło nam zwycięstwa wyborcze w 2015 i 2019 roku, czyli do spotkań z Polakami w powiatach, w gminach" - podkreślał w rozmowie z PAP Sobolewski.

Przed sobotnią konwencją do Marek przyjechała AgroUnia. Jej lider Michał Kołodziejczak ocenił, że "tutaj bawi się kasta ludzi, która po prostu kupuje sobie później władzę, kupuje sobie dobre, wygodne życie". "My się kompletnie na to nie zgadzamy nam się to nie podoba" - oświadczył.

Kołodziejczak wskazał też na wysokie ceny węgla. Na tle przywiezionego przez Agrounię w ciężarówce węgla, dowodził, że za taką ilość węgla trzeba było zapłacić rok temu 500 zł, a teraz 3,5 tys. złotych w Warszawie. Przekonywał, że to jest "sytuacja chora, patologiczna".