Rozpoczęła się Rada Krajowa Nowej Lewicy ws. zaakceptowania umowy koalicyjnej

W południe w Warszawie rozpoczęła się Rada Krajowa Nowej Lewicy, na której zaakceptowana ma zostać uchwała ws. zawarcia umowy koalicyjnej z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą ws. utworzenia rządu.

Ponad 120 polityków Nowej Lewicy, a wśród nich obecni posłowie i senatorowie, samorządowcy m.in. prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka czy burmistrz warszawskich Bielan Grzegorz Pietrzuczuk, ale też byli parlamentarzyści m.in. Jerzy Jaskiernia i Marek Dyduch, zebrało się w południe w warszawskim Hotelu Gromada, aby podjąć decyzje ws. uczestnictwa ich formacji w rządzie.

Jak powiedział PAP współprzewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty, podczas obrad przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczącą udzielenia zgody na parafowaną przez niego i drugiego współprzewodniczącego Roberta Biedronia umowy koalicyjnej z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą.

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek, który w imieniu formacji brał udział w pracach zespołu negocjacyjnego nad umową, przekazał PAP, że na Radzie Krajowej przedstawi "kulisy, co było do wynegocjowania w trakcie rozmów, a co było niemożliwe oraz jaka jest intencja zapisów, które znalazły się w dokumencie".

Sekretarz generalny Marcin Kulasek przed Radą Krajową w rozmowie z PAP ocenił, że przyjęcie uchwały będzie raczej formalnością.

Umowa koalicyjna będzie jedynym punktem Rady Krajowej. Po przedstawieniu informacji przez liderów odbędzie się głosowanie nad tym punktem, a po nim ok. godz. 14 konferencja prasowa.

W piątek lider KO Donald Tusk, szef Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy parafowali umowę koalicyjną.

W umowie zapowiedziano, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. zostanie unieważniony; zapowiedziano finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych; mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną będzie ścigana z urzędu. Zadeklarowano, że rządy Zjednoczonej Prawicy będą zbadane i rozliczone.