Rozpoczęła się XVIII Śląska Jesień Gitarowa

Niedzielny koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zainaugurował XVIII Śląską Jesień Gitarową – Międzynarodowy Festiwal oraz Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego, wydarzenia festiwalu zaplanowano w Tychach i Katowicach.

Śląska Jesień Gitarowa to cieszące się międzynarodową renomą największe wydarzenie poświęcone gitarze klasycznej w tej części Europy. Na tegoroczny festiwal składa się 17 wydarzeń, w których weźmie udział około 160 artystów, w tym gwiazdy światowego formatu. W konkursie gitarowym wystąpi 25 uczestników. Głównym celem festiwalu jest prezentacja najbardziej wartościowych dokonań współczesnej gitarystyki i współczesnych kompozytorów oraz ukazanie szerokiego spektrum gatunków muzyki gitarowej.

"Gitara to uniwersalny klucz do świata muzyki, jest popularna, kojarzona z różnymi gatunkami i przyciąga uwagę. Za pomocą gitary można pokazać, jak bogaty jest świat muzyki. Funkcjonuje w bardzo różnych odmianach i stylach" - powiedział dyrektor artystyczny XVIII Śląskiej Jesieni Gitarowej Marek Nosal, cytowany na stronie internetowej organizatora.

Przed miesiącem w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się koncert określany jako prolog festiwalu, później odbyło się kilka imprez towarzyszących, zaś w niedzielę w siedzibie NOSPR imprezę oficjalnie zainaugurował koncert z udziałem Adama del Monte, wybitnego artysty łączącego muzykę klasyczną i flamenco, który po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Zagrał z towarzyszeniem orkiestry NOSPR pod dyrekcją Clelii Cafiero. Wydarzenia festiwalowe zaplanowano w Tychach (w Mediatece oraz Zespole Szkół Muzycznych) oraz z Katowicach (w Filharmonii Śląskiej, w sali koncertowej Polskiego Radia, w siedzibie NOSPR i Akademii Muzycznej).

Śląską Jesień Gitarową organizuje Miejskie Centrum Kultury w Tychach we współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach i partnerskimi instytucjami, jak orkiestry AUKSO i NOSPR. Do współtworzenia tegorocznej edycji zostało zaproszonych łącznie ponad 160 artystów z całego świata - solistów, zespoły kameralne, pięć polskich orkiestr i gwiazdy światowego formatu. Poza Adamem del Monte to m.in. Enrike Solinís, Erlendis Quartet, Yamandu Costa (laureat Latin Grammy Awards 2021) oraz nominowany do Grammy Awards 2022 Mak Grgić. W tym roku festiwal uświetnią trzy polskie prapremierowe wykonania koncertów gitarowych oraz prawykonanie utworu na gitarę i orkiestrę smyczkową Aleksandra Lasonia.

Śląska Jesień Gitarowa odbywa co do zasady w cyklu dwuletnim, jednak z powodu pandemii obecna edycja festiwalu jest organizowana po czteroletniej przerwie. Na festiwal przyjeżdżają gitarzyści z wielu krajów, są wśród nich laureaci innych międzynarodowych, prestiżowych konkursów.

Integralną częścią Śląskiej Jesieni Gitarowej jest złożony z trzech etapów konkurs dla młodych wirtuozów gitary. Do pierwszego etapu zgłosiło się 34 gitarzystów z 11 krajów, spośród których na żywo zaprezentuje się 25, a do finału zostanie wybranych sześciu. Przesłuchania drugiego etapu rozpoczną się we wtorek w Tychach. Finałowy etap i gala wręczenia nagród odbędzie się za tydzień w tyskiej Mediatece. Zwycięzca konkursu otrzyma 5 tys. euro, wysokiej klasy gitarę i zaproszenia do zagrania recitali na kilku festiwalach gitarowych. Druga nagroda to 2,5 tys. euro, a trzecia - 1 tys. euro. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem Marcina Dylli przyzna też wiele nagród specjalnych, w postaci m.in. możliwości zagrania koncertów z towarzyszeniem orkiestr.

Idea Śląskiej Jesieni Gitarowej narodziła się w 1984 r. Jednym z inicjatorów festiwalu był zmarły w 1989 r. akademicki pedagog i kompozytor Jan Edmund Jurkowski. Pierwsza edycja imprezy, szybko uznanej za jedną z najbardziej znaczących tego typu w Europie, odbyła się w październiku 1986 r. Jego organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Festiwal potrwa do 30 października.