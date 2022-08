Rozpoczęło się losowanie sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Od umieszczenia 82 nazwisk w kulach rozpoczęło się we wtorek losowanie sędziów Sądu Najwyższego do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Procedura wyboru 33 kandydatów do tej izby może potrwać co najmniej godzinę.

Posiedzenie Kolegium SN w tej sprawie rozpoczęło się po godz. 13. Przewodniczy mu I prezes SN Małgorzata Manowska, która będzie umieszczać kartki z nazwiskami w nieprzezroczystych kulach, a następnie wylosuje 33 kandydatów. Losowanie jest transmitowane w internecie na profilu facebookowym Sądu Najwyższego. Dziennikarze nie uczestniczą w posiedzeniu, przedstawiciele mediów obserwują losowanie zdalnie w innej sali SN.

"Dzisiaj mamy w SN losowanie sędziów, z których prezydent wyznaczy sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. To pierwszy etap kształtowania docelowego kształtu izby i jej składu na pierwszą kadencję" - powiedział jeszcze przed rozpoczęciem losowania Piotr Falkowski z Centrum Informacyjnego SN. Dopytywany o czas trwania posiedzenia odparł, że losowanie może potrwać co najmniej godzinę.

Procedurę losowania kandydatów na sędziów do nowej izby szczegółowo określa regulamin SN. "Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że do jednakowych, nieprzezroczystych pojemników wkłada się kartki zawierające nazwiska i imiona sędziów znajdujących się na liście sędziów SN biorących udział w losowaniu" - brzmi fragment regulaminu SN

Następnie zamknięte kule zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów umieszczone zostaną w dużym przezroczystym pojemniku. Po wymieszaniu, I prezes SN Małgorzata Manowska wylosuje 33 pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów. "Po każdorazowym wylosowaniu pojemnika zawierającego kartkę z nazwiskiem i imieniem sędziego, przewodniczący Kolegium SN otwiera pojemnik i podaje nazwisko i imię sędziego znajdującego się na kartce wewnątrz pojemnika do wiadomości obecnych na posiedzeniu członków Kolegium SN" - stanowi regulamin.

Wyniki losowania mają zostać niezwłocznie przekazane prezydentowi, który ostatecznie wyznaczy 11 sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Kandydaci do obsadzenia nowej izby wylosowani zostaną spośród wszystkich sędziów SN z wyjątkiem: I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego oraz prasowego. Sędziowie SN nie mogą także odmówić udziału w losowaniu do Izby Odpowiedzialności Zawodowej ani orzekania w tej izbie po ewentualnym wyznaczeniu przez prezydenta.

Losowanie sędziów w SN związane jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Po wejściu w życie nowelizacji wyznaczono również pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Jest nim - do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję - sędzia Wiesław Kozielewicz. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN.