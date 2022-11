W środę po godz. 12 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bezpośrednio przed posiedzeniem RBN w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami od spraw bezpieczeństwa.

O zwołaniu posiedzenia RBN prezydent zdecydował we wtorek późnym wieczorem, po informacji o eksplozji we wsi Przewodów na Lubelszczyźnie. Jak podało w nocy z wtorku na środę MSZ, we wtorek o godzinie 15.40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Polski.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę. W środowym posiedzeniu - jak wcześniej zapowiedziano - udział bierze także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak.

Po poprzedzającym posiedzenie RBN spotkaniu z premierem i ministrami zajmującymi się sferą bezpieczeństwa, prezydent powiedział m.in., że absolutnie nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie był to intencjonalny atak na Polskę. Oświadczył, że nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, a jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony. Nie mamy absolutnie żadnej poszlaki, że mieliśmy do czynienia z atakiem na Polskę; najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek - powiedział prezydent.