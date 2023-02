W piątek w południe rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym zostaną omówione bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską agresją na Ukrainę, także w kontekście konsultacji prezydentów Polski i USA. W piątek przypada rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

W posiedzeniu RBN, które odbywa się w Pałacu Prezydenckim bierze udział prezydent Andrze Duda, szef BBN Jacek Siewiera, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Do Pałacu Prezydenckiego przybyli też m.in. szef klubu PiS Ryszard Terlecki, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, wiceszef PO Tomasz Siemoniak, poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji, poseł Polski 2050 Paweł Zalewski.

W posiedzeniu Rady nie uczestniczy premier Mateusz Morawiecki, który tego dnia składa wizytę w Kijowie.

Według BBN na posiedzeniu Rady omówione zostaną bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, także w kontekście konsultacji prezydentów Polski i USA oraz nadzwyczajnego szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Prezydent USA Joe Biden złożył w tym tygodniu wizytę w Polsce; we wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosił też przemówienie do narodu polskiego, a w środę - wraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem - wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

W przemówieniu do narodu polskiego prezydent USA zapewnił m.in. że wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a NATO nie zostanie podzielone. Podkreślił, że stawką jest wolność. Biden oświadczył również, że zobowiązania NATO to święta przysięga obronienia każdej piędzi terytorium krajów sojuszu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył ponadto, że wzmacniane są sankcje nałożone na Rosję i zapewnił o staraniach, by wszyscy, którzy dopuścili się zbrodni wojennych, ponieśli karę.

Przywódcy Bukareszteńskiej Dziewiątki, którzy spotkali się w środę w Warszawie wydali wspólne oświadczenie, w którym podkreślili, że Rosja jest najpoważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla sojuszniczego bezpieczeństwa. Zapewnili, że nadal będą wzmacniać postawę odstraszania i obrony na całej flance wschodniej NATO. Zdecydowanie wsparli euroatlantyckie aspiracje Ukrainy.

Rad Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.