Rozpoczęło się posiedzenie rządu; na agendzie m.in. autopoprawka do ustawy budżetowej

We wtorek po godzinie 11 rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów. Jak poinformowano na stronach rządowych, rząd ma się zająć m.in. projektem autopoprawki do ustawy budżetowej na rok 2024, a także projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

W opublikowanym na stronach rządowych wykazie prac na wtorkowym posiedzenie Rady Ministrów znalazło się pięć projektów. Dwa z nich dotyczą budżetu państwa na 2024 rok - to projekt autopoprawki do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, przygotowane w Ministerstwie Finansów.

Rząd ma zająć się także projektem uchwały Rady Ministrów "w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pn. +Mieszkanie, praca, społeczność+ na lata 2024-2030" oraz dwoma projektami przygotowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury - projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego +Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku+ oraz noweli uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).