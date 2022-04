W Berlinie rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

"Rozmowy dotyczą wprowadzenia dalszych, efektywnych sankcji wobec Rosji oraz realizacji niezbędnych dostaw uzbrojenia dla Ukrainy walczącej o bezpieczeństwo Europy" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

"Dziś przede wszystkim koncentrujemy się na tym, w jaki sposób możemy pomóc walczącej Ukrainie w utrzymaniu jej suwerenności, bo pamiętajmy, że oni tam na swoich szańcach, na swoich barykadach, na swoich fortyfikacjach, a widziałem takie w Kijowie, walczą także o naszą wolność, o nasze bezpieczeństwo i walczą o pokój w Europie" - mówił premier Morawiecki w poniedziałek w Katowicach. "To dlatego także jutro udaję się na wizytę do Niemiec i tam będę również rozmawiał o zredefiniowaniu wielu polityk po to, abyśmy wspólnie, razem mogli szybko odbudować Ukrainę" - podkreślił