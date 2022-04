Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Niemiec

We wtorkowe południe w Belwederze rozpoczęło się spotkanie prezydentów Polski i Niemiec: Andrzeja Dudy i Franka-Waltera Steinmeiera. Jak zapowiedzieli prezydenccy ministrowie, głównymi tematami rozmowy mają być wsparcie Ukrainy oraz sytuacja ukraińskich uchodźców w Polsce.

Spotkanie prezydentów Polski i Niemiec to przede wszystkim okazja do konsultacji na temat sytuacji na Ukrainie oraz sytuacji ukraińskich uchodźców w Polsce - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Po zakończeniu spotkania ze Steinmeierem prezydent Duda uda się do Rzeszowa na szczyt z prezydentami grupy B3 - Litwy, Łotwy i Estonii: Gitanasem Nausedą, Egilsem Levitsem oraz Alarem Karisem.

Celem jest koordynacja polityki wszystkich czterech krajów w obliczu narastającego kryzysu i zmiany rosyjskiej taktyki w wojnie na Ukrainie.

Niemiecka para prezydencka - Frank-Walter Steinmeier wraz z pierwszą damą Elke Buedenbender - przybyła do Belwederu we wtorek w południe.

Według harmonogramu wizyty o godz. 12.05 zaplanowana jest rozmowa polskiej i niemieckiej pary prezydenckiej, a o 12.15 - rozmowa "w cztery oczy" prezydentów Polski i Niemiec. Przewidziane są również rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu prezydentów. O godz. 14.25 prezydenci Duda i Steinmeier spotkają się z przedstawicielami mediów.

"Spotkanie prezydentów Polski i Niemiec to przede wszystkim okazja do konsultacji na temat sytuacji na Ukrainie oraz sytuacji ukraińskich uchodźców w Polsce" - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Podkreślił, że wizyta prezydenta Niemiec - pierwsza od czasu jego reelekcji w lutym b.r. - "to ładny gest wobec Polski, sąsiada i największego partnera handlowego Niemiec oraz wobec prezydenta Dudy, z którym łączą go osobiste, przyjacielskie stosunki".

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot zapowiedział we wtorek w Polskim Radiu 24, że prezydent Duda będzie rozmawiał z prezydentem Steinmeierem o dyplomatycznym i materialnym wsparciu Ukrainy, o sytuacji humanitarnej w Ukrainie i w Polsce oraz o sytuacji w Europie i regionie.

Wyraził też przekonanie, że polski prezydent wykorzysta tę rozmowę do upomnienia się o przeznaczenie przez UE środków na pomoc uchodźcom w Polsce.

Kancelaria Steinmeiera przekazała kilka dni temu, że prezydent Niemiec wraz z pierwszą damą przyjazdem do Polski "nadrabiają zaplanowaną pierwotnie na 29 marca wizytę w Polsce, którą trzeba było przełożyć z powodu infekcji koronawirusem".

Podczas wizyty, która nie doszła do skutku z powodu choroby niemieckiego prezydenta, Steinmeier chciał wziąć udział w nabożeństwie żałobnym w Krakowie w intencji polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł w marcu 2020 r.