Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Mariana Zembali

Bliscy, współpracownicy, przedstawiciele świata polityki i samorządu zgromadzili się w sobotę w katowickiej katedrze na uroczystościach pogrzebowych zmarłego przed tygodniem prof. Mariana Zembali - wybitnego kardiochirurga, wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Na pożegnanie prof. Zembali przyjechali m.in. marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz byli szefowie tego resortu - Ewa Kopacz i Łukasz Szumowski, a także b. premier Jerzy Buzek. Kancelarię Prezydenta reprezentuje jej szefowa Grażyna Ignaczak-Bandych. Mszy św. pogrzebowej przewodniczy metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Jeszcze przed uroczystością w Katowicach zmarłego pożegnał w Zabrzu personel Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz setki mieszkańców, którzy zgromadzili się przed wejściem do szpitala, którym prof. Zembala kierował przez wiele lat. Ok. 8.30 karawan pogrzebowy wiozący urnę z prochami zmarłego przejechał obok głównego wejścia do placówki.

Urodzony w 1950 r. w Krzepicach Marian Zembala był wychowankiem prof. Zbigniewa Religi, wybitnym kardiochirurgiem, wieloletnim dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 1997 r. dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu pojedynczego płuca, a w 2001 r. - również pierwszy raz w Polsce - przeszczepił choremu jednocześnie płuca i serce. W 2015 r. był ministrem zdrowia.