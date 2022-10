Rozpoczęto rok akademicki 2022: 2023 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Ponad 6 tys. studentów, w tym ponad 1,7 tys. nowych żaków, rozpoczęło w piątek rok akademicki 2022/2023 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Obecny na uroczystości minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że białostocka uczelnia osiąga najlepsze wyniki w kraju.

Inauguracja roku akademickiego odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Obecni byli m.in. przedstawiciel rządu, parlamentarzyści, władze lokalne i społeczność akademicka.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) to miejsce, "gdzie bije serce polskiej medycyny" - powiedział podczas uroczystości Niedzielski. "Tutaj mamy do czynienia z jedyną uczelnią w Polsce, i to jest bardzo ważna rzecz, która otrzymała najwyższe oceny w akredytacji dla wszystkich wydziałów medycznych, które są prowadzone" - powiedział minister.

Wskazał też, że w egzaminach lekarsko-dentystycznych studenci UMB otrzymali najwyższe wyniki. "Oznacza to, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w każdym wymiarze, w wymiarze działalności naukowej, w wymiarze działalności dydaktycznej jest tą uczelnią w Polsce, która osiąga najlepsze wyniki" - podkreślił minister.

Niedzielski ocenił, że te sukcesy są osiągane, bo - jak mówił - "państwu się chce". Wymienił, że w okresie pandemii białostocka uczelnia była jednym z ośrodków, gdzie prowadzono badania i testy w kierunku koronawirusa, a także badania genotypu i identyfikacji typów wirusa. "Pionierskie badania, które pozwoliły nam identyfikować, z czym dokładnie mamy do czynienia, rozpoczęły się tutaj" - dodał. Mówił też o poszczególnych naukowcach, których praca była ważna w walce z koronawirusem.

"To, że w Białymstoku się chce, to, że jest tutaj tyle pozytywnej energii, to też są bardzo konkretne inwestycje" - mówił Niedzielski. Wymienił otwarte w piątek przed inauguracją centrum psychiatrii przy szpitalach klinicznych dla dorosłych i dzieci. Powiedział, że w ten sposób wymazana została "niechlubna biała plama" jeśli chodzi o leczenie psychiatryczne dzieci.

Poinformował, że ministerstwo przekazało też 50 mln zł na inwestycję w szpitalu zakaźnym w Białymstoku. "To ukłon w kierunku roli, jaką państwo odegraliście w trakcie walki z pandemią" - mówił. Powiedział też pieniądzach z Funduszu Medycznego na remont i rozbudowę klinicznego szpitala dziecięcego za ponad 200 mln zł.

Rektor UMB prof. Adam Krętowski w swoim przemówieniu podkreślił, że uczelnia ma powód do dumy, gdyż w ostatniej ministerialnej ocenie dyscypliny UMB otrzymały najwyższe wyniki: nauki medyczne i nauki o zdrowi otrzymały kategorię A, a nauki farmaceutyczne zostały zaliczone do prestiżowej kategorii A+. Podkreślił, że z analizy wyników także innych uczelni wynika, że UMB otrzymał najlepsze oceny z wszystkich uczelni medycznych.

Krętowski mówił, że ten wielki sukces odzwierciedla stale rosnącą jakość badań naukowych. Powiedział, że w 2021 r. w prestiżowej bazie Web of Science Core Collection zarejestrowana blisko 900 prac z afiliacją UMB, cytowane były blisko 20 tys. razy. Rektor mówił też, że uczelnia pozyskuje zewnętrzne na badania naukowe. Prowadzi 62 projekty finansowane m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Ministerstwa Zdrowia czy ze środków unijnych, o łącznej wartości 104 mln zł.

Mówiąc o zakończonych inwestycjach Krętowski wymienił otwarcie w piątek centrum psychiatrii. Dodał, że kontynuowana jest modernizacja dziecięcego szpitala klinicznego, a także modernizacja szpitala zakaźnego. Uczelnia pozyskała pieniądze na utworzenie ośrodka wsparcia badań klinicznych czy na powstające centrum badań innowacyjnych i prewencji chorób cywilizacyjnych. Zaznaczył, że brakującym elementem infrastruktury naukowej jest centrum biostatystyki klinicznej i bioinformatyki, a za pilną potrzebę uznał budowę centrum dydaktyki przedklinicznej.

Rektor nawiązał też do wojny na Ukrainie i solidarności całej społeczności akademickiej z ukraińskim narodem. Mówił o przekazywaniu darów, ale też o zbiórce pieniędzy na zakup karetki z wyposażeniem dla lwowskiego szpitala. W piątek po zakończeniu inauguracji odbyło się przekazanie karetki przedstawicielom ukraińskiego szpitala.

Odczytano też listy od prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kształci się ponad 6 tys. studentów, w tym 456 zagranicznych, i 259 doktorantów. W tym roku przyjęto na studia 1,7 tys. osób. Uczelnia zatrudnia ponad 900 nauczycieli akademickich, w tym 297 samodzielnych pracowników nauki.