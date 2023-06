Rozpoczyna się budowa nowej siedziby komisariatu policji Wrocław-Stare Miasto

Kamień węgielny pod budowę nowej siedziby komisariatu policji Wrocław-Stare Miasto wmurowano w poniedziałek na placu przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu. Nowa siedziba powstanie w formie budownictwa modułowego 3D; koszt inwestycji to 112 mln zł.

Inwestycja obejmuję budowę nowej siedziby komisariatu policji Wrocław-Stare Miasto oraz siedzibę Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Inwestycja zrealizowana jest w formie budownictwa modułowego 3D, co gwarantuje, że zostanie oddana do użytku już w sierpniu 2024 r. Koszt budowy to 112 mln zł, a pieniądze pochodzą z budżetu państwa z Programu Modernizacji Policji.

Jak przekazał rzecznik dolnośląskiej policji asp. szt. Łukasz Dutkowiak, w nowym komisariacie służbę pełnić będzie 200 funkcjonariuszy oraz policjanci i pracownicy Zarządu CBZC.

"W obiekcie tym oprócz punktu przyjęcia interesantów, pomieszczeń dla służby dyżurnej, dzielnicowych i innych policjantów z wydziału prewencji, kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz kierownictwa zaplanowano stworzenie specjalnie przystosowanych pomieszczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, którzy zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości" - podał Dutkowiak.