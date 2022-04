Rozporządzenie: Ułatwienia w procesie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ułatwień w procesie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy dotyczy rozporządzenie resortu edukacji i nauki. Zakłada m.in. przedłużenie możliwości funkcjonowania oddziału klas I-III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomniało w czwartkowym komunikacie, że 11 kwietnia opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

"MEiN wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy" - czytamy w komunikacie resortu.

W znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy ujęto kwestie dotyczące m.in.: klasyfikacji uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych, obowiązku podziału na grupy danego oddziału w szkole w zależności od liczebności uczniów czy możliwości tworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Znowelizowane przepisy odnoszą się też do organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego, zasad bezpieczeństwa dla innych lokalizacji, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, możliwości funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez dzieci wychowania przedszkolnego oraz przedłużenia możliwości funkcjonowania oddziału klas I-III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Przepisy dotyczą też możliwości zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych zadań w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

Jak podano w komunikacie, wprowadzone zmiany w znowelizowanym rozporządzeniu szef MEiN Przemysław Czarnek przybliżył w liście skierowanym do kuratorów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców. W tej korespondencji poinformował również, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

"Środki będą pochodzić z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i zostaną przekazane w ratach miesięcznych. Dodatkowe wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone także na realizację zadań, które do tej pory nie były finansowane z subwencji oświatowej, tj. na dowożenie uczniów czy wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5-5 lat" - przekazał resort.

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,73 mln osób - poinformowała w czwartek rano Straż Graniczna. W środę z Ukrainy przybyło 24,7 tys. osób, a do godz. 7 w czwartek - 6 tys. osób. We wtorek pełnomocnik polskiego rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker powiedział, że polskie urzędy zarejestrowały już 400 tys. uchodźczych dzieci. "Teraz najważniejszą kwestią jest uregulowanie ich spraw szkolnych" - ocenił. W ubiegłym tygodniu wiceszef resortu edukacji i nauki Dariusz Piontkowski poinformował, że do polskich szkół i przedszkoli zapisanych jest blisko 174 tys. dzieci uchodźców z Ukrainy.