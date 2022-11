Rozstrzygnięto II Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Heart of Europe

Podczas czwartkowej gali z okazji II Międzynarodowego Festiwalu Telewizyjnego Heart of Europe nagrodzono najlepsze produkcje zgłoszone przez nadawców publicznych z Europy Środkowo–Wschodniej. Jury przyznało 11 nagród i dwa wyróżnienia w 5 kategoriach. Przyznano też nagrodę specjalną Zarządu TVP

Nagrodą specjalną Zarządu TVP uhonorowano litewski serial dokumentalny "Triumph Road. Jan Karol Chodkiewicz" / "Droga Do Triumfu. Jan Karol Chodkiewicz" reż. Robertas Razma, Andrius Lygnugaris.

Najlepszym filmem fabularnym okazał się "Babylon. The Martial Law" / "Babilon. Raport o stanie wojennym" w reżyserii Marka Bukowskiego (TVP). Drugie miejsce zajął słowacki film "Jozef Mak" w reżyserii Petera Bebjaka, zaś specjalne wyróżnienie otrzymał obraz "Post At Dawn" / "Posterunek o świcie" wyreżyserowany przez Andriusa Lygnugarisa z Litwy (LRT).

W kategorii serial pierwsze miejsce zajął "Suspicion" / "Podejrzenie" Michala Blasko z Czech (CT, ARTE G.E.I.E), druga nagroda przypadła "Bad Blood" / "Zła krew" (reż. Milutin Petrovic i Goran Stankovic z Serbii (RTS)).

W kategorii film dokumentalny jury pierwszą nagrodę przyznało ukraińskiej produkcji "Bucha 22" / "Bucza 22" Vladyslava Vasylchenki (UA:PBC). Drugie miejsce zajęły ex aequo "Lines" / "Dziennik" (reż. Barbora Sliepkova ze Słowacji (RTVS)) oraz "Only the Wind" / "Tylko wiatr" w reżyserii Zofii Kowalewskiej (TVP).

W kategorii dzieci i młodzież nagroda przypadła filmowi w reżyserii Katariny Kerekesovej ze Słowacji (RTVS) - "The Websters Movie" / "Rodzina Websterów". Na drugim miejscu znalazł się projekt internetowy czeskiej telewizji "Do You Like My Body?" / "Czy lubisz moje ciało?" autorstwa Eriki Hnikovej. W tej kategorii wyróżnienie otrzymał także serial TVP ABC "Figu Migu On The Fluffy Planet" / "Figu Migu na planecie Czochras" w reżyserii Anny Piksy.

Jury zdecydowało, że w kategorii Digital pierwszą nagrodę otrzyma wydarzenie medialne #SaveUkraine, zrealizowane przez Telewizję Polską wspólnie z ukraińskimi telewizjami - publicznym nadawcą Suspilne i prywatną telewizją 1+1. Druga nagroda przypadła "Mendel: Persevere Regardless" / "Mendel: Wytrwali Odkrywcy" w reż. Filipa Smetany z Czech (CT).

II Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Heart of Europe dla nadawców publicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej został zorganizowany przez Telewizję Polską. Jak poinformowano w komunikacie prasowym TVP, biorące udział w festiwalu produkcje są dostępne do 30 listopada na platformie heartofeurope.tvp.pl w oryginalnych wersjach językowych z napisami w języku angielskim.