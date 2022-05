Rozumienie tekstu na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego

Rozumienie tekstu napisanego i tekstu odtworzonego z nagrania – takie zadania znalazły się na egzaminie z języka obcego, który pisali uczniowie klas VIII szkół podstawowych w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty. Musieli też napisać tekst własny – e-mail na zadany temat.

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) zdawanych przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w czwartek po zakończeniu egzaminu na swojej stronie internetowej. Arkuszom towarzyszą transkrypcje nagrań.

Do egzaminu przystąpiło ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów - 97,5 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z niego przystąpiło 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminów z pozostałych języków obcych (francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Wśród zdających egzamin uczniów będących obywatelami Ukrainy największa grupa - 73,7 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest rosyjski. Deklaracje przystąpienia do egzaminu z tego języka złożyło 25,3 proc. uczniów obywateli Ukrainy. Deklaracje przystąpienia do egzaminów z pozostałych języków obcych (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) złożył łącznie 1 proc. z wszystkich zgłoszonych do egzaminu ósmoklasisty uczniów obywateli Ukrainy.

W arkuszu egzaminacyjnym - niezależnie od języka - były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w sumie 14, przy czym niektóre z nich były rozbudowane (w jednym zadaniu należało udzielić kilku odpowiedzi na kilka pytań). Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. rozmów na temat wyboru zajęć pozalekcyjnych, sztuczek magicznych, niewygodnej, brzydkiej sofy, kursów pilotażu oraz czterech opowieści związanych z koleją (o chłopcu, który zgubił się na dworcu, o podróży przegrzanym wagonem, która skończyła się przeziębieniem, o śnie w pociągu i przespaniu właściwej stacji oraz wspomnień o pierwszej podróży pociągiem). Zdający z niemieckiego słuchali m.in. rozmowy przy krojeniu warzyw na sałatkę i opowieści o wizycie w parku wspinaczkowym, a zdający egzamin z rosyjskiego - m.in. kilku rozmów na temat przygotowywania posiłków, kilku opowieści na temat gry w tenisa, kupna kartek świątecznych przez internet oraz o znalezieniu w parku małego kotka.

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów (w teście z angielskiego jeden dotyczył historii klocków LEGO, drugi - automatu do lodów, który wydaje je za darmo, za uśmiech, a jeszcze inny - zakupów internetowych. W teście z niemieckiego jeden z nich zawierał informacje na temat muzeum poświęconego psom jamnikom, z kolei w teście z rosyjskiego jedno z zadań dotyczyło bajki "Masza i Niedźwiedź"), a także ogłoszeń i reklam (w arkuszu z angielskiego dotyczyły kursów żonglowania, rysunku i fotografii). W zadaniach były też e-maile i SMS-y.

Wśród zadań na poziomie podstawowym były także pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów. Np. w teście z angielskiego brzmiały: "1. Twojemu koledze zepsuła się drukarka. Jak zaoferujesz mu pomoc? A. Can I borrow your printer? B. Would you like to use my printer? C. Which printer did you break? 2. Twoja koleżanka wybiera się na łyżwy. Jak zaproponujesz wspólne wyjście? A. Why don't we go skating together? B. Do you know how to skate? C. Are these your skates? 3. Kolega prosi Cię o pomoc w rozwiązaniu zadania. Jak mu odmówisz? A. I'm afraid that's not true. B. Excuse me, but I don't know him. C. I'm sorry, I don't know how to do it. 4. Twoja koleżanka mówi, że czuje się już lepiej. Jak wyrazisz swoje zadowolenie? A. I hope you've enjoyed it. B. I think I'm very well, thanks. C. I'm glad to hear it.".

Podobne zadania z niemieckiego brzmiały: "1. Chcesz zaoferować swojej koleżance pomoc w organizacji imprezy klasowej. Co jej powiesz? A. Hilfst du mir? B. Ich helfe dir gern. C. Ich brauche deine Hilfe 2. Jesteś w centrum Berlina i chcesz pójść na dworzec. Jak zapytasz przechodnia o drogę? A. Wie groß ist der Bahnhof? B. Wie komme ich zum Bahnhof? C. Wie gefällt es dir auf dem Bahnhof? 3. Chcesz zachęcić kolegę do kupienia książki. Co mu powiesz? A. Es ist zu teuer. B. Gib es mir, bitte! C. Du musst es haben. 4. Kolega poprosił Cię o przysługę, ale musisz odmówić. Co mu powiesz? A. Tut mir leid. Ich kann es nicht machen. B. Kein Problem, das mache ich. C. Nein, mach das bitte nicht!".

Na koniec zdający egzamin musieli napisać tekst własny w języku obcym - e-maila do koleżanki lub kolegi. Uczniowie, którzy pisali egzamin z języka angielskiego mieli napisać w e-mailu o tym, że zepsuł im się telefon komórkowy. Mieli opisać, w jakich okolicznościach się zepsuł, wyjaśnić, dlaczego niedziałający telefon jest dla nich kłopotem i podać, co zamierzają zrobić, aby mieć nowy telefon.

Z kolei uczniowie, którzy pisali egzamin z niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego mieli napisać w e-mailu o tym, że od niedawna chodzą na kurs nauki gry na gitarze. Mieli wyjaśnić, skąd mają gitarę, opisać nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także napisać, jakie mają plany związane z grą na tym instrumencie.

Niezależnie od języka zadanie to uzupełnione było informacją: "Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów tak, aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa".

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Dla uczniów z Ukrainy w arkuszach egzaminacyjnych z języków obcych instrukcje i polecenia do zadań były przetłumaczone na język ukraiński. Rozwiązania zadań, w zależności od polecenia, można było zapisywać w zdawanym języku obcym lub w języku ukraińskim. Czas rozwiązywania arkusza z języka obcego - w odróżnieniu od czasu, jaki mieli na rozwiązanie arkusza z języka polskiego - nie był wydłużony.

Rozwiązane arkusze egzaminacyjne zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 1 lipca br. Tego samego dnia uczniowie będą mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później - 8 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i w czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 13-15 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.