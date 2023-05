Rozumienie tekstu na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego

Rozumienie tekstu napisanego i tekstu odtworzonego z nagrania – takie zadania znalazły się na egzaminie z języka obcego, który pisali uczniowie klas VIII szkół podstawowych w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty. Musieli też napisać tekst własny – e-mail na zadany temat.

Arkusze egzaminacyjne z wszystkich sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) zdawanych przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w czwartek po zakończeniu egzaminu na swojej stronie internetowej. Arkuszom towarzyszą transkrypcje nagrań.

Do egzaminu przystąpiło ok. 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych w całym kraju, a także ok. 14,5 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jak podała CKE, największa grupa ósmoklasistów - 97,8 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Spośród obywateli Ukrainy największa grupa - 73,0 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 25,9 proc. uczniów obywateli Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 1,1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów obywateli Ukrainy.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

W arkuszu egzaminacyjnym - niezależnie od języka - były zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w sumie 14, przy czym niektóre z nich były rozbudowane (w jednym zadaniu należało udzielić kilku odpowiedzi na kilka pytań). Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź.

Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali m.in. opowieści o niespodziewanych spotkaniach z ulubionym piłkarzem, pisarzem, piosenkarzem rockowym, gry we frisbee, golfa. Zdający z niemieckiego słuchali m.in. opowieści o pracy DJ-a, nocnego taksówkarza, pielęgniarki w szpitalu na oddziale dziecięcym, rozmowy o muzeum wody, a zdający egzamin z rosyjskiego - m.in. kilku rozmów na temat sprzątania i bałaganu.

Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów (w teście z angielskiego jeden dotyczył wypoczynku zimowego, inny festiwalu jedzenia w szkole językowej, jeszcze inny - kuoki, torbacza żyjącego na zachodnim wybrzeżu Australii; w teście z niemieckiego jeden z nich dotyczył żelków Haribo, z kolei w teście z rosyjskiego jedno z zadań dotyczyło żywych szachów), a także ogłoszeń i reklam. W zadaniach były też e-maile i SMS-y.

Wśród zadań na poziomie podstawowym były także pytania sprawdzające znajomość podstawowych zwrotów. Np. w teście z angielskiego brzmiały: "5.1. Dzwonisz do kolegi mieszkającego w Londynie. Chcesz dowiedzieć się, jaka jest tam pogoda. Jak o to zapytasz? A. How do you know about the weather in London? B. Why is the weather in London like that? C. What's the weather like in London? 5.2. Chcesz, żeby koleżanka poszła z Tobą na zakupy. Co jej powiesz? A. Will you do the shopping for me? B. What about going to the shops together? C. What would you like to get from the shop? 5.3. Co powiesz, podając koleżance z Anglii sałatkę podczas obiadu? A. Here you are. B. The same to you. C. Not at all. 5.4. Chcesz dowiedzieć się, czy Twój znajomy ma jakieś plany na weekend. Jak o to zapytasz? A. Will you do it for me at the weekend? B. Do you often make plans for the weekend? C. Are you doing anything during the weekend?"

Podobne zadania z niemieckiego brzmiały: "5.1. Chcesz wyrazić opinię o nowej fryzurze koleżanki. Co jej powiesz? A. Ich habe eine neue Frisur. B. Du siehst mit den Locken sehr schön aus. C. Sie hat kurze, blonde Haare. 5.2. Kolega pyta Cię, jak się czujesz. Co mu odpowiesz? A. Nicht so spät. B. Das ist nicht wahr. C. Nicht besonders gut. 5.3. Zaproponuj koleżance wspólne pójście do kina. A. Hat dir das neue Kino gefallen? B. Willst du mit mir die Kinopremiere sehen? C. Um wie viel Uhr beginnt der Film? 5.4. Pytasz w sklepie, w którym miejscu możesz przymierzyć spodnie. Co powiesz? A. Wo ist die Umkleidekabine? B. Welche Größe tragen Sie? C. Wie findet er die Hose?"

Na koniec zdający egzamin musieli napisać tekst własny w języku obcym - e-maila do koleżanki lub kolegi. Uczniowie, którzy pisali egzamin z języka angielskiego musieli opisać spotkanie z kolegą, który po kilku latach pobytu za granicą wrócił do Polski. Mieli napisać w jakich okolicznościach spotkali się z tym kolegą, jak wygląda teraz ten kolega oraz jaki problem miał kolega po powrocie do Polski.

Z kolei uczniowie, którzy pisali egzamin z niemieckiego mieli napisać w e-mailu o organizowaniu w szkole cyklu spotkań z różnymi gośćmi. Musieli napisać, dlaczego na pierwsze spotkanie zaprosili tancerza, opisać przebieg tego spotkania, a także zachęcić uczniów do udziału w kolejnym spotkaniu i poinformować, czym zajmuje się następny gość. Zdający egzamin z rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego mieli napisać w e-mailu o spotkaniu z muzykiem.

Niezależnie od języka zadanie to uzupełnione było informacją: "Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów tak, aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa".

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Dla uczniów z Ukrainy w arkuszach egzaminacyjnych z języków obcych instrukcje i polecenia do zadań były przetłumaczone na język ukraiński. Rozwiązania zadań, w zależności od polecenia, można było zapisywać w zdawanym języku obcym lub w języku ukraińskim. Czas rozwiązywania arkusza z języka obcego - w odróżnieniu od czasu, jaki mieli na rozwiązanie arkusza z języka polskiego - nie był wydłużony.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 12-14 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.