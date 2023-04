RPD: prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba połączeń z Dziecięcym Telefonem Zaufania

W środę w Łodzi odbyła się prezentacja tramwaju oklejonego informacjami o darmowym, całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania (800-12-12-12). Podczas konferencji prasowej rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak przekazał, że w ostatnich trzech latach liczba połączeń zwiększyła się prawie dwukrotnie.

"Dziękuję władzom Łodzi i zaangażowanym w przygotowanie tego tramwaju pracownikom przedsiębiorstwa komunikacji. To bardzo ważne, by dzięki kampaniom promującym telefon zaufania wiedza o jego istnieniu docierała do coraz większej liczby dzieci i młodzieży w całej Polsce" - mówił podczas konferencji rzecznik Mikołaj Pawlak.

Rzecznik podkreślił, że w ostatnich trzech latach liczba połączeń z telefonem zwiększyła się prawie dwukrotnie. I zaznaczył, że Dziecięcy Telefon Zaufania 800- 12-12-12 dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i z Ministerstwem Zdrowia stał się przychodnią pierwszego kontaktu, w której każde dziecko, które potrzebuje pomocy, uzyska wsparcie.

Tramwaj z logo darmowego Dziecięcego Telefonu Zaufania to efekt współpracy Rzecznika Praw Dziecka i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w ramach kampanii społecznej promującej działalność numeru 800-12-12-12.

Dziesiątki tysięcy rozmów telefonicznych i czatów z potrzebującymi wsparcia dziećmi, kilkaset interwencji ratujących życie, spotkania ekspertów z uczniami w szkołach i szkolenia dla nauczycieli - to tylko część działań psychologów, pedagogów i prawników Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, którzy dyżurują 24 godziny na dobę. Po ataku Rosji na Ukrainę Rzecznik uruchomił także dyżury ekspertów mówiących w języku ukraińskim i rosyjskim.

Pod numerem Dziecięcego Telefonu Zaufania - 800-12-12-12 - przez całą dobę każdego dnia tygodnia dyżurują eksperci, którzy pomagają dzieciom i młodzieży. Można z nimi porozmawiać także w językach ukraińskim i rosyjskim.

Telefon 800-12-12-12 oraz czat.brpd.gov.pl są darmowe. Można zadzwonić także z telefonu komórkowego, a do korzystania z czatu nie trzeba ściągać aplikacji ani się logować. Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci.