RPD: zdecydowana większość problemów dzieci wynika z braku stabilności w domu

Zdecydowana większość problemów dzieci wynika z braku stabilności w domu; dziecko, które nie ma oparcia, czuje się zagubione i jest podatne na różnego rodzaju zło - mówił w piątek w Sejmie RPD Mikołaj Pawlak. "W Polsce nie ma strategii ochrony praw dziecka" - wskazywali posłowie opozycji.

Sejm w piątek późnym wieczorem wysłuchał informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2022 roku oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.

RPD Mikołaj Pawlak zwrócił uwagę, że w 2022 roku wyzwaniem była wojna w Ukrainie i napływ uchodźców do Polski, w tym wielu dzieci. Podkreślił, że w tej rzeczywistości prawdziwymi bohaterami były polskie rodziny z ogromnym udziałem wrażliwych dzieci i młodzieży.

Rzecznik wskazał, że wzrasta poziom agresji wśród dzieci i młodzieży oraz poczucia osamotnienia, co skutkuje rosnącą liczbą przypadków zaburzeń psychicznych, myśli suicydalnych i prób samobójczych, niekiedy skutecznych.

Pawlak podkreślił, że wynika to w dużej mierze z niedostatków wychowawczych, których źródeł należy szukać i w szkole, i w rodzinie. Zdaniem RPD należy podjąć działania zmierzające do zahamowania tej niekorzystnej tendencji poprzez obniżenie temperatury sporów, również w przestrzeni medialnej i publicznej, artystów, sportowców i polityków.

Zaapelował, by media nie nagłaśniały aktów przemocy w sposób, który traci walor informacyjny czy edukacyjny na rzecz propagowania agresji.

Rzecznik wspomniał także o konieczności podjęcia działań prewencyjnych, w szczególności informacyjnych i edukacyjnych m.in. w zakresie promocji dziecięcych telefonów zaufania.

"Zdecydowana większość problemów dzieci związana jest z kryzysem rodziny. Dziecko, które nie ma oparcia, poczucia bezpieczeństwa, czuje się zagubione i jest podatne na różnego rodzaju zło, które czai się w ogólnodostępnych platformach w internecie, czy od środowisk, które źle wpływają na dzieci" - powiedział Pawlak.

Poinformował, że codziennie do jego biura wpływa od kilkunastu do kilkudziesięciu nowych spraw, szczególnie rodzinnych. "Wiąże się to z tematami, z jakimi telefonuje do nas szczególnie młodzież od 11-12 roku życia w górę" - powiedział.

Wymienił główne sprawy, z jakimi dzwonią dzieci i młodzież, to m.ni. problemy związane ze stanem psychicznym, stanami depresyjnymi, myślami samobójczymi, zaburzeniami lękowymi, problemami radzenia sobie ze stresem. W dalszej kolejności jest to przemoc i cyberprzemoc, co - jak wskazał - narosło od powrotu dzieci do szkół.

"Moja konkluzja jest taka, że wielkość spraw, z którymi młodzież dzwoni, wynika z braku stabilności w domu. To przekłada się na wzrost liczby spraw rodzinnych i rozpad więzi rodzinnych" - dodał.

W debacie Beata Strzałka (PiS) przypomniała, że po wybuchu wojny w Ukrainie decyzją RPD rozszerzony został zakres zadań telefonu zaufania o wsparcie dla ukraińskich uchodźców.

Jak wskazała, we współczesnym świecie obowiązuje zasada, że każde dziecko ma prawo do szacunku, troskliwej opieki i traktowania jak każda pełnoprawna osoba. "Nadal jednak zdarzają się nadużycia wobec najmłodszych, których najłatwiej jest skrzywdzić, gdyż są słabi i bezbronni" - zaznaczyła posłanka PiS.

Podkreśliła, że klub PiS pozytywnie ocenia działalność RPD.

Monika Rosa (KO) zwróciła uwagę, że debata odbywa się późno w nocy, co - zdaniem posłanki - świadczy o braku szacunku dla praw dzieci. Rosa negatywnie oceniła działalność rzecznika. "Nie tylko ostatni rok, ale cała kadencja była po prostu bardzo słaba. Pan systematycznie milczy na kluczowe dla polskich dzieci tematy. Nie ma pan strategii ochrony praw dziecka w Polsce" - powiedziała Rosa.

Zarzuciła Pawlakowi bierność i nadmierne zaangażowanie ideologiczne.

Zdaniem Anity Kucharskiej-Dziedzic (Lewica) polskie państwo słabo chroni dzieci przed przemocą. Wskazała, że rośnie m.in. skala wykorzystywania seksualnego dzieci, a o tym temacie w sprawozdaniu RPD jest najmniej.

Według posłanki "Mikołaj Pawlak ściga się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem o złą sławę największego szkodnika poszanowania praw dziecka i jego podmiotowości".

Z kolei Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) ocenił, że złe traktowanie dzieci przez rodziców jest efektem wtrącania się państwa w sprawy rodzinne. Zdaniem posła, problemem jest np. system emerytalny. "Dawniej dzieci nie były maltretowane, zabijane, ponieważ dziecko było bezcenne, bo na starość utrzymywało rodziców" - mówił. Dodał, że problemem są też m.in. klasy koedukacyjne.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) podkreślił, że procedowanie raportu RPD w środku nocy jest "karkołomnym pomysłem". Zwrócił uwagę, że na sali sejmowej przebywa niewielu posłów, a temat jest bardzo ważny. Zdaniem posła Suchonia w sprawozdaniu brakuje konkretnych działań, jakie zostały podjęte przez rzecznika.

Poseł koła Wolnościowców Dobromir Sośnierz ocenił z kolei, że "system alimentacyjny jest narzędziem wyzysku". "Każdy rodzic powinien mieć niezbywalne prawo do łożenia na swoje dziecko osobiście, jeśli tylko wyraża taką ochotę i ma taką możliwość. Dopiero, kiedy uporczywie się uchyla od tego obowiązku, dopiero wtedy powinno być to stosowane, a nie na pierwszej rozprawie" - mówił Sośnierz.

W dyskusji posłowie zarzucali Pawlakowi m.in. kontrole w szkołach przyjaznych środowiskom LGBT, dyskryminację dzieci, a także brak działań wspierających dzieci przebywające na granicy z Białorusią.

Ze sprawozdania RPD wynika, że w 2022 r. rzecznik prowadził łącznie 3712 spraw, w tym 2235 nowych.

Połowa z nich dotyczy rozwodów i kwestii obejmujących władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich oraz alimenty oraz sprawy opiekuńcze obejmujące władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich oraz wykonywanie kontaktów z małoletnimi.

W 2022 roku rzecznik przeprowadził kontrole m.in. w punktach recepcyjnych dla uchodźców i w policyjnych izbach dziecka.

W ubiegłym roku w Dziecięcym Telefonie Zaufania RPD (800 12 12 12) przeprowadzono 42 828 zgłoszeń telefonicznych oraz 10871 rozmów na czacie internetowym. Przyjęto 53 wizyty w sprawach indywidualnych.

Najwięcej dzieci i młodzieży kontaktujących się z Dziecięcy Telefonem Zaufania znajduje się w przedziale wiekowym od 12 do 18 lat.

Spośród wszystkich interwencji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia dzieci, 620 wymagało sprawdzenia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich w zespołach merytorycznych Rzecznika Praw Dziecka, w celu podjęcia dalszych działań.