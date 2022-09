RPO dla "Rz": nominowanie przez KRS od 2018 r. nie może być przyczyną dyskwalifikowania sędziego

Samo nominowanie przez Krajową Radę Sądownictwa od 2018 r. nie może być przyczyną dyskwalifikowania sędziego - ocenił RPO Marcin Wiącek w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Dodał jednocześnie, że kandydaci na członków KRS powinni pochodzić z wyborów sędziowskich, a nie parlamentarnych.

"Skoro jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych, takich jak Rada Europy czy UE, to naszym obowiązkiem jest wykonywanie orzeczeń trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu. Dziś podstawowym problemem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Od początku uważałem, podobnie jak większość prawników, że sposób kształtowania składu tego organu nie odpowiada europejskim i konstytucyjnym standardom" - powiedział rzecznik praw obywatelskich.

Zwrócił uwagę, że "sędziowie, którzy obecnie wchodzą w skład KRS, nie są reprezentantami środowiska sędziowskiego, gdyż ich legitymacja wywodzi się od większości parlamentarnej". Co jego zdaniem, "nie oznacza, że wcześniejszy model wyboru sędziów do KRS był wolny od wad". "Również wówczas podnoszono, nie bez racji, że rada nie reprezentuje odpowiednio środowiska sędziowskiego. Przykładowo, w składach KRS nie było sędziów niższych szczebli. Zresztą w 2017 r. TK stwierdził niekonstytucyjność poprzednich zasad powoływania członków KRS" - tłumaczył.

W ocenie Wiącka, "kandydaci na członków KRS powinni pochodzić z wyborów sędziowskich". "Najlepiej, gdyby te wybory były oparte na zasadach równości i powszechności. Oczywiście dostrzegam, że art. 187 Konstytucji nie mówi wyraźnie i wprost o tym, że w skład KRS mają wchodzić sędziowie +reprezentujący sędziów+, ale w taki sposób przepis ten powinien być interpretowany" - dodał.

Na uwagę, że konstytucja nie mówi też, kto ma wybierać sędziów do KRS, Wiącek odparł, że "to prawda, natomiast błędem jest odczytywanie przepisów konstytucji w izolacji, bez uwzględnienia ich funkcji ustrojowej". Wyjaśnił, że "rolą KRS jest ochrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Dlatego też skład KRS powinien być wolny od zarzutów uzależnienia od władzy ustawodawczej czy wykonawczej". "Dzisiaj tak nie jest - i to właśnie podkreślają europejskie trybunały. Bez zmiany tego stanu rzeczy wolno spodziewać się, że wyroki niekorzystne dla Polski będą w dalszym ciągu zapadały" - mówił.

RPO pytany był jak odniesie się do faktu, że "niektórzy sędziowie podważają status swoich kolegów, wskazując, że przeszli przez wadliwą KRS". Jego zdaniem, "każdy sędzia rozstrzyga tego typu dylematy we własnym sumieniu, kierując się własnym rozumieniem niezawisłości". "Ja uważam, że samo powołanie przez KRS od 2018 r. nie może być przyczyną zdyskwalifikowania sędziego, kwestionowania jego prawa do orzekania. Żaden europejski trybunał nie powiedział, że mamy do czynienia z osobami, które nie są sędziami. Nie podważył też skutku prawnego skorzystania przez prezydenta z jego prerogatywy do nominowania sędziego" - tłumaczył. Dlatego, jak wyjaśnił, "stoi na stanowisku, że osoby powołane od 2018 r. należy traktować jako sędziów, a ich niezawisłość można badać z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności, również towarzyszących powołaniu". "Natomiast ostatecznie problem należałoby rozwiązać w drodze ustawodawczej. Moim zdaniem KRS powołana w prawidłowy sposób powinna mieć określony czas (np. rok czy dwa lata) na zweryfikowanie sędziów powołanych od 2018 r" - ocenił.