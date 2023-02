RPO interweniuje w Narodowym Funduszu Zdrowia ws. refundacji mleka

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają informacje o lekarzach, którzy dostają od Narodowego Funduszu Zdrowia wezwania do zapłaty, bo wystawiali recepty na nierefundowane mleko ratujące życie i zdrowie pacjenta. RPO zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia o stanowisko w tej sprawie.

Chodzi o specjalne mleko, które jest mieszanką aminokwasową dla dzieci z bardzo ciężką alergią. Jedna puszka tego mleka, starczająca choremu dziecku jedynie na dwa dni, bez refundacji kosztuje średnio 170 zł. NFZ refunduje je tylko do 18. miesiąca życia. Natomiast starszym pacjentom jest refundowane inne mleko, które powoduje dotkliwe reakcje alergiczne.

RPO zwraca uwagę, że w mediach pojawił się przykład lekarki, która wypisywała dalej recepty na mleko pierwsze w sumie czternastu dzieciom, które były w podobnej sytuacji. Spowodowało to, że dostała od NFZ wezwanie do zapłaty 160 tys. zł.

Zwraca też uwagę, że były sytuacje, w których lekarze informowali zaniepokojonych rodziców, że jeżeli nie uda się podać małemu pacjentowi odpowiedniego jedzenia, tj. mleka pierwszego, to występuje zagrożenie dla życia dziecka.

RPO zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia o stanowisko. Prosi o przekazanie dokumentacji związanej z lekarką, której wystawiono wezwanie do zapłaty i pilne poinformowanie, czy do NFZ wpływają sygnały o sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów przez brak dostępu do nierefundowanego mleka po 18. miesiącu życia dziecka.

2 lutego NFZ poinformował, że wskazania do refundacji leków i żywności specjalnego przeznaczenia, do której zaliczane jest mleko dla niemowląt, są ściśle określone, a NFZ jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości ich przepisywania.

Fundusz podkreślił, że nie ocenia wyboru zaordynowanego leku lub środka specjalnego przeznaczenia. Pozostawia to w sferze kompetencji osoby uprawnionej do przepisywania recept.

Zastrzegł jednocześnie, że ma ustawowy obowiązek sprawdzania naniesionych na recepcie poziomów odpłatności, od których zależy wysokość dokonywanej refundacji. "Przepisy dotyczące leków refundowanych i żywności specjalnego przeznaczenia powinny być znane lekarzom" - zaznacza Fundusz.

NFZ podał, że w latach 2015-2021 na refundację kontrolowanego środka dla niemowląt przeznaczył blisko 222 mln zł. Między 2015 a 2021 rokiem kwota refundacji mleka dla niemowląt wzrosła niemal trzykrotnie, z ponad 17,18 mln zł w 2015 roku do blisko 50,5 mln zł w 2021 roku.

Poinformował też, że wskazania refundacyjne mleka dotyczą niemowląt z ciężką alergią na białka mleka krowiego oraz złożoną nietolerancją białek pokarmowych. "To producent określa zakres stosowania produktu. Narodowy Fundusz Zdrowia, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej, uwzględnił w kontrolach fakt, że możliwe są przypadki opóźnionego rozwoju przewodu pokarmowego u dzieci" - przekazał Fundusz.

"W wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych stwierdzono niezgodne z zasadami refundacji wydatkowanie środków publicznych w wysokości blisko 7,5 mln złotych" - podał NFZ. Środki te - jak dodano - są pieniędzmi ubezpieczonych, dlatego wracają do budżetu NFZ i są wykorzystywane m.in. na refundację leków.

"Zwracamy również uwagę, że nawet w przypadku alergii pokarmowej, mleko stanowi u dzieci powyżej 12. miesiąca życia jedynie uzupełnienie codziennej diety" - przekazał Fundusz. Poinformował też, że "niezależnie od powyższego sprawą nadużyć ordynacji mleka dla dzieci zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne".