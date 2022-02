RPO: Nie ma prawa do aborcji

Dla mnie najważniejsza jest ochrona godności człowieka, a więc ochrona każdego, kto czuje się wykluczony, zapomniany i nie może prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich w wywiadzie opublikowanym w czwartek w "Gościu Niedzielnym".

Marcin Wiącek pytany był jaka jest jego opinia, na temat uznania dostępu do legalnej aborcji za prawo człowieka.

"W Polsce żyjemy w tym obszarze w warunkach określonych przez dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. i 2020 r. Trybunał jednoznacznie stanął na stanowisku, że beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód i w związku z tym aborcja nie jest prawem - jest wyjątkiem od tej zasady. Dyskusja na ten temat toczyła się w latach 90., gdy pracowano nad obecną konstytucją. Studiowałem stenogramy z posiedzeń Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzenia Narodowego, m.in. dyskusje na temat kształtu artykułu 38, który ostatecznie brzmi: +Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia+. Twórcy konstytucji świadomie zrezygnowali z wpisywania aborcji do tego artykułu. Za takim rozwiązaniem głosował naród w referendum w 1997 r. Organy władzy publicznej, w tym ja jako rzecznik, mają obowiązek szanować wolę narodu" - powiedział.

"Jednocześnie wiemy, że życie jest bardziej skomplikowane niż najlepsze akty prawne, dlatego rodzi sytuacje, kiedy trzeba wybierać, podejmować dramatyczne decyzje, np. dotyczące życia i matki, i dziecka, dlatego polskie prawo dopuszcza również wyjątki. Nie należy np. zmuszać kobiet do heroizmu, co zauważył sam TK i o co wnosi w złożonym do parlamentu projekcie ustawy prezydent RP" - ocenił.

Pytany o Polski Ład powiedział, że otrzymuje bardzo dużo skarg od emerytów, którzy otrzymali w styczniu świadczenia niższe w stosunku do poprzednich miesięcy. "Przedstawiłem ten problem ministrowi finansów, wskazując, że ci seniorzy czują się pokrzywdzeni, gdyż nie zostali uwzględnieni jako beneficjenci ulgi dla klasy średniej" - powiedział.