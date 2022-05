RPO: pomysł "spłaszczenia" struktury sądów - wart dyskusji, ale projekty MS kontrowersyjne

Postulat spłaszczenia struktury sądownictwa i wprowadzenia jednolitego statusu sędziego powszechnego jest wart dyskusji; projekty resortu sprawiedliwości budzą jednak wątpliwości z punktu widzenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów - ocenia RPO Marcin Wiącek.

W końcu kwietnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały zamieszczone i skierowane do konsultacji projekty resortu sprawiedliwości odnoszące się do reformy sądów - nowego Prawa o ustroju sądów powszechnych i przepisów wprowadzających te regulacje. Zapowiedź i założenia tych planowanych gruntownych zmian minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrami Katarzyną Frydrych i Marcinem Warchołem zapowiadali już w listopadzie zeszłego roku.

W poniedziałek na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano obszerną opinię RPO do tych projektów. Wiącek ocenił w niej, że koncepcja zmian "mieści się w kompetencjach regulacyjnych ustawodawcy, ale z uwagi na jej rozmach powinna zostać lepiej dopracowana, aby zmiany ustrojowe nie spowodowały dezorganizacji pracy sądów i nie zaszkodziły prawu obywateli do rozpoznania ich sprawy w sposób rzetelny i bez nieuzasadnionej zwłoki".

Jednym z głównych założeń reformy planowanej przez MS jest tzw. spłaszczenie struktury sądów. W miejsce obecnych sądów rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych powstać mają sądy okręgowe oraz sądy regionalne - pierwsze rozpatrujące sprawy w pierwszej instancji, a drugie - w drugiej.

Obecnie funkcjonuje 318 sądów rejonowych, 46 sądów okręgowych, 11 sądów apelacyjnych. Jak zapowiedziało MS, "żaden z tych sądów nie zostanie zlikwidowany, natomiast powstanie 79 okręgów sądowych z sądami oraz 20 sądów regionalnych". Sądy okręgowe mogą wedle projektu posiadać oddziały, powoływane i likwidowane przez ministra sprawiedliwości, dążącego do zapewnienia możliwie racjonalnej organizacji sądownictwa.

Wiącek zaznaczył w związku z tym, że "z aprobatą przyjmuje wolę bardziej równomiernego rozłożenia spraw pomiędzy sędziów w celu odciążenia sądów rejonowych". "Sytuacja, w której 93,8 proc. wpływu nowych spraw przypada na sędziów rejonowych, z pewnością wymaga podjęcia środków zaradczych" - wskazał. Jak jednak dodał tego typu zmiany w strukturze sądów, jeśli nie zostaną starannie dopracowane - mogą wywołać poważne reperkusje w sądownictwie, ze szkodą dla obywateli.

Ponadto - według RPO - "projekty dążą do przeprowadzenia reformy ustroju sądów w zbyt gwałtowny sposób, z niezwykle krótką vacatio legis, niepozwalającą na należyte przygotowanie sądownictwa do całkowitego przekształcenia jego struktury organizacyjnej w sposób zapewniający realizację prawa obywateli do niezawisłego i sprawnego sądu".

Reforma według założeń miałaby wejść bowiem w życie od początku przyszłego roku. Z dniem jej wejścia w życie sędzia sądu rejonowego stawałby się sędzią sądu powszechnego z miejscem służbowym w sądzie okręgowym, którego obszar właściwości obejmuje obszar właściwości znoszonego sądu rejonowego. Także sędzia sądu apelacyjnego stawałby się sędzią sądu powszechnego. Minister sprawiedliwości zaś wyznaczałby temu sędziemu miejsce służbowe "w sądzie regionalnym, utworzonym na obszarze znoszonego sądu apelacyjnego, albo w sądzie okręgowym, którego siedziba mieści się w obszarze właściwości tego sądu regionalnego".

Według RPO poważne wątpliwości konstytucyjne budzą proponowane przepisy "kumulujące w ręku ministra sprawiedliwości dodatkowe kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania organów sądów, a także decydowania o przenoszeniu sędziów z sądu okręgowego do sądu regionalnego".

"Jest zatem poważne ryzyko, że stanowiska sędziów regionalnych będą obsadzane wyłącznie według klucza uznaniowego znanego jedynie ministrowi, zamiast na podstawie kryteriów najwyższych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego" - zaznaczył Rzecznik.

Według Wiącka niekonstytucyjne są też propozycje z projektów umożliwiające ministrowi swobodne powoływanie i odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów, bez konieczności zasięgania opinii zgromadzenia ogólnego sędziów danego sądu. "Prezesi i wiceprezesi sądu stają się w istocie przedstawicielami organu władzy wykonawczej w danym sądzie" - wskazał RPO.

Rzecznik w związku z tym zaapelował w swojej opinii m.in. o "możliwie szerokie konsultacje społeczne obu projektów, zwłaszcza z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a także środowiskami sędziowskimi, jako mającymi największe rozeznanie w praktycznych problemach sądownictwa".

Wiącek zwrócił też uwagę na konieczność dostosowania zawartych w propozycjach MS procedur "do wymagań konstytucyjnych i międzynarodowych w celu zapewnienia odrębności sądów od władzy wykonawczej i ustawodawczej".