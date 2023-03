RPO przedstawił uwagi do przepisów wprowadzających program "Karetka w każdej gminie"

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uwagi do projektu MSWiA dot. zmian w ustawie o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, który zakłada, że przy każdej jednostce straży pożarnej miałaby stacjonować karetka pogotowia - podało w poniedziałek biuro RPO. Według Rzecznika zmiany mogą zagrażać życiu i zdrowiu obywateli.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przedstawił uwagi do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Jak wskazało biuro RPO uwagi zostały zasygnalizowane po posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy RPO. "Eksperci byli zgodni co do tego, że obecnie działający system Państwowego Ratownictwa Medycznego, oparty na ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, funkcjonuje sprawnie. Jednocześnie zwrócili uwagę na nowelizację ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej wprowadzającą rozwiązanie, któremu ma przyświecać hasło - "Karetka w każdej gminie" - podało biuro rzecznika.

"Procedowany przez MSWiA projekt zakłada utworzenie w ramach organizacji straży pożarnej (Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej) systemu ratownictwa odrębnego wobec obecnego systemu PRM. Założenia projektowanego systemu to zupełnie inne podejście do organizacji pomocy, udzielania świadczeń niż obecnie obowiązujące ratownictwo medyczne" - zauważyło biuro RPO.

Według Rzecznika obecny system ratownictwa oparty jest na natychmiastowym wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych. "Oznacza to, że niezwłocznie po przybyciu Zespół Ratownictwa Medycznego podejmuje zabezpieczenie pacjenta i wdraża leczenie" - przekazało biuro.

"Projekt oznaczałby tymczasem faktyczny powrót medycyny ratunkowej do udzielania pierwszej pomocy. Zdaniem członków Komisji Ekspertów realne jest tu naruszenie praw obywatelskich. Pojawia się obawa, że taka organizacja zdublowanego systemu może istotnie zagrażać życiu i zdrowiu obywateli" - wyjaśniło biuro RPO.

RPO zwrócił też uwagę, że członkowie Komisji Ekspertów zauważyli, że od kilku lat ratownicy medyczni z PSP i OSP powinni podawać produkty lecznicze. "Niemniej jednak rozporządzenie MZ ws. medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, nie jest wykonywane z uwagi na brak porozumienia MZ i MSWiA w sprawie zaopatrzenia tych podmiotów w leki" - zaznaczyło.

"Dlatego, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony podstawowych praw każdego człowieka, tj. prawa do ochrony zdrowia i prawa do życia, zastępca RPO Valeri Vachev pisze do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Prosi o podjęcie stosownych działań w celu doprecyzowania projektu w zakresie budzącym wątpliwości i poinformowanie o prowadzonych w tym zakresie pracach" - dodało biuro RPO.