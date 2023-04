RPO pyta Ministerstwo Zdrowia o zadłużenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Czy resort zdrowia przewiduje wsparcie dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie do czasu uzyskania przezeń kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego? – pyta ministra zdrowia Adama Niedzielskiego rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował w marcu, że Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, który ma nadawać ton rozwojowi w psychiatrii, prowadzić badania naukowe, a także wypracowywać innowacyjne rozwiązania, nie ma dziś pieniędzy na bieżącą działalność, a kilka tygodni temu musiał zaciągnąć kolejną pożyczkę w parabanku.

RPO podkreślił we wtorek, że z niepokojem zapoznał się z doniesieniami medialnymi o wciąż pogarszającej się sytuacji finansowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, którego zadłużenie przekracza 100 mln zł.

"Instytut pozyskuje środki, zaciągając m.in. pożyczki w instytucjach działających poza sektorem bankowym (tzw. parabankach). Instytut nie daje bowiem gwarancji spłaty zobowiązań, wobec czego banki nie są skłonne do jego finansowania. Z mediów wynika, że za kilka miesięcy Instytut może spodziewać się środków z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które powinny pozwolić na spłatę większości zadłużenia. Nadal nie rozwiązuje to jednak problemu, bo IPiN bez zaciągnięcia kolejnej pożyczki nie będzie w stanie uregulować wszystkich bieżących zobowiązań" napisał RPO w piśmie do MZ.

Rzecznik pyta ministra, czy resort przewiduje wsparcie dla Instytutu do czasu uzyskania przezeń kredytu z BGK. Dalsze zadłużanie się w parabankach może bowiem doprowadzić do sytuacji, że kredyt ten nie pokryje wszystkich zobowiązań. Prosi też o informacje, czy MZ pracuje nad zmianą sposobu zarządzania Instytutem, zwłaszcza czy planowane jest wdrożenie programu naprawczego, aby uniknąć ponownego zadłużenia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski 28 marca poinformował, że "Instytut Psychiatrii i Neurologii jest nadzorowany, podjęto decyzje personalne, trwają prace nad nowym, ambitnym planem restrukturyzacyjnym placówki".

Szef MZ powiedział, że niestety instytut w ciągu ostatnich lat nie był prowadzony w sposób, który zapewniał bilansowanie się, opiekę dla pacjentów na najwyższym poziomie i możliwie największą liczbę pacjentów.

"We wszystkich tych trzech sferach prowadziliśmy bardzo wnikliwą analizę działalności i niestety pod koniec zeszłego roku sformułowałem ocenę, że kierownictwo nie realizowało celów, jakie zostały wyznaczone" - stwierdził Niedzielski.

Wyjaśnił, że te cele dotyczyły m.in. odwrócenia negatywnej tendencji do pogarszania wyniku finansowego i do poprawy pozycji naukowej. "Ta negatywna ocena przełożyła się na zmianę kierownictwa" - mówił Niedzielski. Dodał, że tę decyzję podjął w styczniu i od tego czasu trwają prace "nad sformułowaniem nowego, o wiele bardziej ambitnego planu restrukturyzacyjnego". Mówił, że ma on zdobyć akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym prowadzone są rozmowy.

Niedzielski powiedział, że w tej chwili finansowanie Instytutu odbywa się poprzez pożyczki z parabanku, ale - jak podkreślił - celem jest, aby przestawić się na "ułożoną relację" z BGK.

Odpowiadając na pytania o poziom zadłużenia i wysokość pożyczki, minister poinformował, że zadłużenie wynosi ok. 100 mln zł. Wysokości pożyczki nie podał, zasłaniając się tajemnicą. Szef MZ powiedział tylko, że pożyczka ma zapewnić funkcjonowanie instytutu przez pięć miesięcy, co jest czasem, aby znaleźć porozumienie z BGK. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby płynnie przejść z finansowania oferowanego przez parabanki na finansowanie w ramach kredytu czy - jak mówił - "normalnej działalności bankowej".

Niedzielski ocenił, że trzy miesiące zarządzania nowego zarządu to uporządkowanie spraw w niektórych obszarach. "Widać potencjał do tego, żeby te tendencje zostały odwrócone" - stwierdził szef MZ.