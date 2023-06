RPO pyta MSZ o kwestię planowanych zagranicznych obwodów głosowania

O przekazanie informacji dotyczących utworzenia planowanych zagranicznych obwodów głosowania i zapowiadanego ewentualnego zwiększenia liczby tych lokali - zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek do szefa MSZ Zbigniewa Raua.

"Utworzenie odpowiedniej liczby zagranicznych obwodów głosowania oraz sposób ich rozmieszczenia, zapewniający ich dostępność, są kluczowe dla efektywnego skorzystania przez obywateli przebywających za granicą z przysługującego im prawa określonego w art. 62 ust. 1 Konstytucji RP" - podkreślił Wiącek w swoim piśmie do MSZ przywołując konstytucyjny przepis o prawach wyborczych obywateli. Pismo zamieszczono w poniedziałek na stronie Biura Rzecznika.

Według RPO "konieczność zadbania o odpowiednią organizację głosowania za granicą w zbliżających się wyborach w tym zakresie jest o tyle istotna, że nadal obowiązujące przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące tego głosowania mogą prowadzić do naruszenia praw wyborczych obywateli przebywających za granicą w przypadku przeciążenia obwodów głosowania poza terytorium RP i opóźnień w ustaleniu jego wyników".

Zgodnie bowiem z obowiązującym zapisem Kodeksu wyborczego "jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą albo na polskich statkach morskich w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania (...) głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe".

Jak zaznaczył w swoim piśmie Wiącek do Biura RPO wpływają wnioski obywateli dotyczące tworzenia zagranicznych obwodów głosowania w poszczególnych państwach, zaś zamiar zwiększenia liczby takich lokali potwierdził w początkach maja podczas posiedzenia senackich komisji dyrektor departamentu konsularnego w MSZ, Marcin Jakubowski.

W połowie maja Senat przyjął projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który miałby wydłużyć z 24 do 48 godzin czas na dostarczenie do kraju protokołów z głosowania w obwodach za granicą podczas wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego.

"W ocenie senatorów zmiana ta pozwoli wyeliminować niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji, gdy ważny głos oddany przez obywatela polskiego poza granicami kraju nie zostanie uwzględniony z przyczyn od niego całkowicie niezależnych, związanych wyłącznie z funkcjonowaniem administracji wyborczej. Przyczyni się też do lepszej ochrony konstytucyjnej gwarancji korzystania z czynnego prawa wyborczego" - uzasadniono. Projekt trafił do Sejmu.

Grupa senatorów wystąpiła z taką inicjatywą ustawodawczą właśnie w związku ze stanowiskiem RPO, głoszącym iż przepisy Kodeksu wyborczego ograniczają konstytucyjne prawa Polaków przebywających za granicą. Według Rzecznika ograniczenie czasowe liczenia głosów w komisjach wyborczych za granicą narusza istotę prawa wyborczego. Marcin Wiącek zwracał się do marszałków Sejmu i Senatu o zmianę tego przepisu Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym obwody do głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą "tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określając ich liczbę oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych".