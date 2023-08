RPO zaskarżył do TK zasadę przeliczania miesięcy na lata w karach łącznych

Zasady obliczania kary łącznej w określonych przypadkach mogą pogarszać sytuację skazanego. Chodzi o sposób przeliczania miesięcy na lata - uznał Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis odnoszący się do tej kwestii.

"Wyrok TK mógłby dać podstawę do takiego przeliczania kary łącznej na dni pozbawienia wolności, które nie powodowałoby jej przedłużania" - podkreślił RPO.

Wymierzenie kary łącznej polega na wydaniu jednego wyroku, w którym połączone zostają wcześniej wymierzone skazanemu kary. Zasady łączenia kar są dość skomplikowane i określają je Kodeks karny oraz Kodeks karny wykonawczy.

We wniosku Rzecznika zamieszczonym na stronie Biura RPO chodzi o przepis Kodeksu karnego wykonawczego, który stanowi, że "jeżeli kara lub inny środek podlegający wykonaniu według przepisów niniejszego kodeksu są określone w tygodniach, miesiącach lub latach, przyjmuje się w postępowaniu wykonawczym, że tydzień liczy się za dni 7, miesiąc za dni 30, a rok za dni 365".

Jak w związku z tym wskazał RPO "regulacja ta zrównuje wszystkie miesiące bez względu na to, ile faktycznie mają dni, przyjmując fikcję prawną, że każdy z miesięcy w roku liczy 30 dni". "W związku z tym 12 miesięcy w rozumieniu przepisu to 360 dni (12x30). Jednocześnie ustawodawca w tym samym przepisie przyjął, że rok to 365 dni" - dodał Wiącek.

Jak wynika z wniosku RPO problem pojawia się w związku z tym w momencie konieczności przeliczenia przez sąd miesięcy na lata w sytuacji wymierzania kary łącznej. Rzecznik podał przykładową sytuację skazania sprawcy na kary 4 i 8 miesięcy pozbawienia wolności. "Suma kar jednostkowych to 12 miesięcy (360 dni), natomiast sąd związany przepisem (...) orzeknie karę łączną w wysokości 1 roku pozbawienia wolności (365 dni)" - wskazał.

"W rozpatrywanym stanie faktycznym następuje więc wydłużenie kary łącznej o 5 dni, a co za tym idzie faktyczne wydłużenie pozbawienia wolności danego skazanego" - podkreślił Wiącek.

Rzecznik zaznaczył, że w takiej sytuacji "pogorszenie sytuacji skazanego jest wynikiem wyłącznie przyjęcia abstrakcyjnej konstrukcji prawnej (...) zakładającej, że każdy miesiąc ma 30 dni, a każdy rok - 365 dni oraz pominięciu sposobu, w jaki sąd powinien przeliczyć miesiące na lata". "Powoduje to każdorazowo wydłużenie kary łącznej pozbawienia wolności co najmniej o 5 dni pozbawienia wolności, gdy suma kar jednostkowych to 12 miesięcy i powyżej" - wyjaśnił RPO.

"W takiej sytuacji dochodzi do ingerencji w konstytucyjną wolność, jaką jest wolność osobista, poprzez wydłużenie czasu odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego (co najmniej o 5 dni) względem sumy kar jednostkowych określonych w miesiącach po przeliczeniu ich na miesiące i lata" - skonkludował RPO uzasadniając wniosek o uznanie niekonstytucyjności przepisu w tym zakresie. Tymczasem - jak dodał - "pamiętać należy, że skazany odbywa karę pozbawienia wolności w dniach i to dni ostatecznie określają jak długo będzie pozbawiony wolności".

Jednocześnie Wiącek wskazał, że ewentualne uznanie niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu przez TK nie doprowadzi do komplikacji i powstania "luki prawnej". "Wyrok taki jako wyrok zakresowy, określi jedynie pewne ograniczone pole, na którym zakwestionowane przepisy są nie do pogodzenia z wzorcami kontroli konstytucyjnej. Da on jednocześnie podstawę do takiego przeliczania wymierzonej kary łącznej na dni pozbawienia wolności, które nie powodowałoby przedłużenia jej odbywania" - zaznaczył RPO.