Ruch Polska 2050 przedstawi plan gospodarczy

O godz. 10 rozpocznie się w Warszawie Forum Ruchu Polska 2050, podczas którego przedstawiony zostanie plan gospodarczy ruchu. Politycy i eksperci Polski 2050 będą mówić m.in. o silnej walucie, stabilnych cenach, transparentności finansów publicznych, bezpieczeństwie dla przedsiębiorców i godności pracowników.

W trakcie Forum głos zabiorą między innymi lider Ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia, przewodniczący partii Michał Kobosko, a także parlamentarzyści Koła Parlamentarnego Polska 2050: Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń, Jacek Bury, a także prof. Paweł Wojciechowski.

Forum otworzy Michał Kobosko, który będzie pełnił rolę gospodarza. Po nim wystąpi Paulina Hennig-Kloska. Posłanka powiedziała PAP, że w trakcie swego przemienienia będzie mówiła o bieżącej sytuacji gospodarczej, w tym o inflacji i postępującym zadłużeniu. Omówi, czy plany rządu w walce z inflacją okażą się skuteczne.

"Będzie też niespodzianka personalna" - zapowiedziała Hennig-Kloska. "Dołączy do nas osoba ważna w sferze ekonomii" - poinformowała. Dodała, że to osoba, która aktualnie nie jest czynnym członkiem żadnej z partii, ani także nie jest parlamentarzystą.

Mirosław Suchoń powiedział PAP zaś, że skupi się na kwestiach związanych z odpolitycznieniem spółek Skarbu Państwa. "A więc z tym, aby rzeczywiście pracowały one na rzecz państwa, a nie na rzecz wąskiej grupy polityków, którzy te spółki obsiedli" - wyjaśnił. "Skupię się również na sprawach związanych z wolnością gospodarczą, z ułatwieniami do prowadzenia firm" - wyliczał. "Na pewno będę mówił też o kwestiach związanych z infrastrukturą i jej znaczenia pod kątem gospodarczym" - dodał. Ponadto, polityk odniesie się także do zagadnień związanych ze stanowieniem prawa w sprawach gospodarczych.

Główne wystąpienie wygłosi lider Polski 2050. Hołownia przedstawi plan dla gospodarki Polski 2050. Jak wyjaśniła PAP Hennig-Kloska, program ten skupia się wokół ośmiu głównych wyzwań.

Wśród nich są m.in. wolności gospodarcze przedsiębiorców, prawa pracowników, ograniczenie angażowania państwa w gospodarkę, cały obszar aktywności zawodowej, finansów publicznych i podatków, ale też edukacji, jako ważnego obszaru finansów publicznych rzutującego na gospodarkę. Ponadto, w programie znajdą się też kwestie dotyczące energetyki w kontekście transformacji energetycznej.

Organizatorzy forum zaplanowali również panele dyskusyjne i warsztatowe.

Wydarzenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Relacja z wydarzenia dostępna będzie w mediach społecznościowych.