Ruch Samorządowy: potrzebujemy długofalowego wsparcia, by pomagać uchodźcom

Samorządy potrzebują długofalowego wsparcia, by móc planować i organizować pomoc dla uchodźców z Ukrainy – wskazali w czwartek w Katowicach uczestnicy kongresu założycielskiego Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski! w województwie śląskim.

"Na zapewnienie miejsc zamieszkania i edukacji dla obywateli Ukrainy, którzy uzyskali schronienie w naszym kraju potrzebne są środki, rozmawiamy o tym, żeby uzyskać pomoc unijną na te zadania" - powiedział podczas konferencji prasowej prezes Ruchu Samorządowego, prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

"Dzisiaj pan premier znowu mówi, że mamy bardzo dużo środków finansowych - to nieprawda, samorządy są bardzo pokrzywdzone w wyniku tzw. piątki Kaczyńskiego (zmiany legislacyjne z 2019 roku-PAP), w wyniku obniżenia podatków. Każdy chce, żeby podatki były niskie, ale gorzej, jak coś się robi z czyjejś kieszeni, a nie z własnej, dlatego ten wielki apel o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz o rozwiązania systemowe. Potrzeba nam długofalowej polityki" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek w Warszawie z przedstawicielami ponad stu największych polskich samorządów (w tym miast usytuowanych przy granicy z Ukrainą), korporacji samorządowych oraz wojewodami. Spotkanie dotyczyło pomocy uchodźcom z Ukrainy. "Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą przekazaliśmy już dzisiaj samorządowcom ponad 500 mln zł do dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną procedurą" - powiedział szef rządu.

Prezydent Katowic Marcin Krupa ocenił podczas kongresu założycielskiego Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski!, że najlepiej i najszybciej działa się oddolnie, co było widoczne, kiedy samorządy pomagały skutecznie uchodźcom z Ukrainy jeszcze przed przyjęciem regulującej te kwestie specustawy. "To pokazało, że potrafimy się solidaryzować, natomiast musimy również myśleć o tym, co w przyszłości, a przyszłość może być bardzo trudna dla nas wszystkich patrząc z perspektywy wyzwań, które przed nami stoją" - powiedział.

Prezydent Krupa przypomniał, że z Ukrainy uciekło już ponad 7 mln jej obywateli, z czego w Polsce schronienie znalazło ok. 2,5 mln. W Katowicach przebywa - jak mówił - ok. 30 tys. Ukraińców, ponad 2 tys. dzieci uczęszcza już do miejscowych szkół.

"Gros z tych osób, które przyjechały, zostanie prawdopodobnie w naszym kraju, a my jako odpowiedzialni włodarze naszych miast powinniśmy im zapewnić możliwość zafunkcjonowania w tej rzeczywistości, korzystania z tych wszystkich działań miejskich, dostępu do opieki medycznej, edukacji i zapewnić - co jest naszym zadaniem niemal numer 1 - dobre lokum do zamieszkania. Żeby to zrealizować potrzebujemy systemowych działań. Bez pomocy programu ogólnopolskiego nie jesteśmy w stanie tego dobrze zrobić" - dodał.

Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz również zaapelowała o pilne działania w tej kwestii. "Chcielibyśmy, żeby samorządy, które starają się zapewnić nowym mieszkańcom jak najlepsze warunki, mogły liczyć na wsparcie i pomoc, apelujemy o rozwiązania systemowe do Unii Europejskiej i wszystkich innych możliwych funduszy, żeby sankcje, które chcemy, żeby zostały wprowadzone na Rosję, nie odbiły się na naszych mieszkańcach i obywatelach" - powiedziała.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński ocenił, że dwa wielkie kryzysy ostatnich lat - pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie - pokazały siłę polskich samorządów. "Tak właśnie powinno być, że w momencie kryzysu wykorzystujemy potencjał naszych mieszkańców, organizacji pozarządowych, koordynujemy, ale robimy to my. Dlatego już kilka miesięcy temu zjednoczyliśmy się na spotkaniu w Poznaniu, by walczyć o to, by samorząd był tak silny jak do tej pory za to, żeby za to, co robimy, co robią mieszkańcy, nie było kary w postaci odbierania środków, zadań" - oświadczył.

"Dzisiaj spotykamy się w Katowicach, by zainaugurować Ruch TAK! Dla Polski! dla woj. śląskiego, by razem walczyć o samorząd, walczyć o środki, które do samorządów powinny trafiać, by walczyć o naszych mieszkańców, by mogli się cieszyć z poprawy usług, rozbudowy, rewitalizacji, coraz lepszej jakości życia - bez samorządów nie jest to możliwe" - dodał prezydent Sosnowca.

Dlatego - jak poinformował - Ruch Samorządowy przekazał 6 swoich postulatów wszystkim partiom opozycyjnym, które działają w parlamencie i poza parlamentem. "Chcemy, aby w połowie roku z każdą partią opozycyjną było podpisane porozumienie Ruchu TAK! Dla Polski!, aby zadeklarowali, że w ciągu pierwszych 100 dni rządów te postulaty - które są bardzo łatwe do spełnienia i tak naprawdę przywracają rolę samorządu w Polsce - zostały zrealizowane" - powiedział Arkadiusz Chęciński.

Pytany o kwestie startu Ruchu Samorządowego w wyborach parlamentarnych jego prezes Jacek Karnowski powiedział, że "ideałem byłaby jedna lista opozycji, żeby wszystkie opozycyjne siły szły razem, wtedy będą miały pełne poparcie samorządów". Nie wykluczył także startu w wyborach przedstawicieli Ruchu Samorządowego.

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski! to ogólnopolska organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. Jak informuje, skupia ponad 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii. Założyciele Ruchu Samorządowego reprezentują regionalne organizacje zrzeszające m.in. 5 marszałków województw, 51 prezydentów, 60 burmistrzów i 51 wójtów.