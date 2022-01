Ruch Samorządowy "TAK! Dla Polski" apeluje do premiera o pilne spotkanie ws. problemów samorządów

Ruch Samorządowy "TAK! Dla Polski" zaapelował w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie w sprawie problemów samorządów w Polsce i wypracowanie konkretnych rozwiązań w dziedzinach: służby zdrowia, oświaty i ekologii.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na konferencji prasowej, że przedstawiciele Ruchu Samorządowego "TAK! Dla Polski" zebrali się w czwartek w Warszawie, gdyż powoływane są na Mazowszu struktury regionalne - zarząd i rada.

Trzaskowski ocenił, że "rządzący chcą likwidować samorządy" i "centralizować państwo" zabierając samorządom pieniądze i prerogatywy. Ocenił, że rządowy program Polski Ład wprowadził "ogromny chaos w polskiej gospodarce i polskich podatkach". Podkreślił, że zmiany podatkowe dotkną też spółki samorządowe, np. szpitale. "Jasnym jest to, że te spółki nie powstały po to, żeby generować nadwyżkę, tylko żeby świadczyć usługi dla obywateli na odpowiednim poziomie" - powiedział Trzaskowski i zapowiedział, że Ruch Samorządowy będzie się sprzeciwiał takim rozwiązaniom podatkowym i "drenowaniu kieszeni Polek i Polaków".

Adam Struzik, marszałek woj. mazowieckiego mówiąc o sytuacji w ochronie zdrowia stwierdził, że szpitale publiczne są obciążone pracą za sprawą szerzącej się pandemii Covid-19, są też "zadłużone na ponad 20 mld. zł". Według Struzika rząd, jako antidotum przedstawia pomysł stworzenia agencji ds. szpitalnictwa, która miałaby restrukturyzować szpitale. "Ta instytucja ma kosztować ponad 200 mln zł. Ma zajmować się zarządzaniem szpitalami. Oznacza to nacjonalizację szpitali" - mówił Struzik.

Według niego, najbardziej zadłużone szpitale będą przejmowane przez nową agencję. "To kuriozalny pomysł, pod hasłem +uzdrowienia ekonomicznego+ próbuje się zmusić szpitale, by mieściły się w dochodach pochodzących z NFZ, a przecież wiemy, że wycena świadczeń jest wysoko niewystarczająca" - powiedział Struzik. Według niego, niskie wyceny świadczeń i wysokie koszty związane z funkcjonowaniem szpitali prowadzą do ich "permanentnego i stałego zadłużania". Zapewnił, że Ruch Samorządowy jest przeciwny takiej "nacjonalizacji szpitali".

Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, ocenił, że ważnym tematem jest drożyna, która dotyka samorządy - wymienił rosnące ceny energii, gazu i ogrzewania. Dlatego Ruch Samorządowy chce wyjść z propozycją ustawowego powołania programu "samorządowej transformacji energetycznej". Jak wyjaśnił, program powinien być finansowany z dochodów budżetu państwa z handlu emisjami CO2. Samorządy byłyby zobowiązane przeinaczyć te środki na takie cele jak: termomodernizacja budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE), dofinasowania dla obywateli na rozwój OZE, czy na wymianę źródeł energii na bardziej ekologiczne. "To doprowadziłoby do mniejszych rachunków bieżących dla samorządów i naszych mieszkańców" - powiedział Kosiński.

Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin poruszyła kwestię rządowej nowelizacji Prawa oświatowego. Stwierdziła, że Polacy boją się "upolitycznienia szkoły" po wejściu w życie tzw. "lex Czarnek. "Wszyscy wiemy, że ta ustawa ma służyć głównie zastraszeniu dyrektorów i nauczycieli i wprowadzeniu jedynej słusznej wizji do szkół" - powiedziała Zmarzlak. Oceniła, że w szkołach powinna zostać wzmocniona rola "rady rodziców, a nie rola kuratora". Zapowiedział, że samorządy są gotowe do rozmów na temat realizacji takiego postulatu.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu poinformował, że Ruch Samorządowy wysłał 14 stycznia list do premiera z prośbą o pilne spotkanie w sprawie problemów z jakimi się borykają samorządy i nie otrzymał odpowiedzi.

"Nie chcemy, żeby wyszło na to, że premier lekceważy kilkuset samorządowców, a przede wszystkim, że lekceważy mieszkańców naszych gmin i miast w dziedzinie służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej" - powiedział Karnowski. Zaapelował też do premiera o jak najszybsze spotkanie i merytoryczną dyskusję "o służbie zdrowia i o pandemii" a także o konkretnych rozwiązaniach w dziedzinie "służby zdrowia, oświaty i ekologii". "To są tematy niezwykle ważne" - podkreślił.

Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski to organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. Założyciele Ruchu Samorządowego reprezentują regionalne organizacje zrzeszające m.in. 5 marszałków województw, 51 prezydentów miast, 60 burmistrzów i 51 wójtów.