Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski kontra Bezpartyjni Samorządowcy

Do poparcia w wyborach parlamentarnych „autentycznych” – jak podkreślano – samorządowców z list Koalicji Obywatelskiej oraz Paktu Senackiego partii opozycyjnych namawiali w Gliwicach liderzy Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski.

Jeden z twórców opozycyjnego Paktu Senackiego, senator KO Zygmunt Frankiewicz, mówił podczas konferencji prasowej w Gliwicach, że na listach wyborczych może być więcej - jak to określił - pułapek, służących odebraniu głosów Paktowi Senackiemu.

"Są kandydaci komitetów, które mają nawet w nazwie sformułowanie +pakt senacki+, ale nie są porozumieniem partii opozycyjnych. Wręcz przeciwnie, podejrzewamy, że te komitety postały po to, żeby rozbijać głosy opozycyjnych wyborców. Takich przypadków jest więcej" - mówił senator. Jako przykład podał partię pod nazwą Polska 2050, która nie ma nic wspólnego z ugrupowaniem Szymona Hołowni.

"Nie chcielibyśmy być identyfikowani czy myleni z komitetem wyborczym, który zarejestrował listy w całej Polsce w wyborach do Sejmu i w większości okręgów w wyborach do Senatu - z listą Bezpartyjnych Samorządowców. To może być bardzo myląca nazwa dla wyborców. Bardzo prosimy o czujność, o wybieranie sprawdzonych kandydatów, lokalnych, a najlepiej takich, kórych proponuje Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski" - apelował Frankiewicz, kandydat Paktu Senackiego do Senatu z okręgu gliwickiego.

Desant, czyli spadochroniarze na samorządowych listach wyborczych

Senator podał przykład okręgu gliwickiego w wyborach do Sejmu, gdzie 8 na 17 kandydatów Bezpartyjnych Samorządowców to mieszkańcy Lubina, zaś żaden kandydat tego komitetu - według Frankiewicza - nie mieszka w okręgu, z którego startuje. Część kandydatów tego komitetu należy do partii pod nazwą Bezpartyjni Samorządowcy - mówił, nazywając to kpiną z wyborców.

Przed Bezpartyjnymi Samorządowcami przestrzegał też inny kandydat Paktu Senackiego, senator, b. wieloletni prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Jego zdaniem, wśród kandydatów tego komitetu w większości nie ma samorządowców lub są to - ocenił - "samorządowcy, którzy się dali na to nabrać". "Przestrzegam przed tym ruchem - prawdziwy ruch samorządowy to Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski" - dodał.

Tyszkiewicz apelował też o udział w zaplanowanym na 1 października w Warszawie "Marszu miliona serc".

Ruch Tak! Dla Polski: Opozycja silniejsza dzięki samorządowcom?

Lider Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, wyraził przekonanie, że 15 października opozycja wygra wybory parlamentarne, a stanie się tak - jak mówił - "przede wszystkim dzięki dobrym kandydatom samorządowym".

"To są ludzie sprawdzeni, to są ludzie sprawczy, to są ludzie oddani swoim społecznościom, którzy reprezentują wszystkich mieszkańców swoich miast, a nie tylko partyjnych, bezpartyjnych czy quasi bezpartyjnych. Apeluję do wszystkich wyborców, aby szukali na listach KO i Paktu Senackiego kandydatów samorządowych, bo to są najbardziej sprawdzeni kandydaci, najbardziej blisko ludzi" - powiedział Karnowski.

Dodał, że z rekomendacją Ruchu w wyborach do Sejmu i Senatu startuje w całej Polsce blisko 100 kandydatów. To m.in., oprócz senatorów Frankiewicza i Tyszkiewicza, także senator Halina Bieda, prezydent Tychów Andrzej Dziuba, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak, wójt Pruszcza Gdańskiego Marta Kołodziejczak, a także poparta przez uczestników środowej konferencji, startująca z list KO do Sejmu posłanka Marta Golbik.

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł przypomniał, że Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski sformułował sześć najważniejszych postulatów, dotyczących m.in. niezależności samorządu, ochrony zdrowia, szkolnictwa, bezpieczeństwa oraz stabilności finansowej. Do ich realizacji zobowiązała się Koalicja Obywatelska.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zaapelował o udział w październikowych wyborach i poparcie - jak mówił - autentycznych samorządowych kandydatów. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ocenił, iż najbliższe wybory zdecydują, czy Polska "będzie krajem zdecentralizowanym, pluralistycznym, szanującym demokrację, obywatelskość i umożliwiającym realizację konstytucyjnej zasady subsydiarności".

